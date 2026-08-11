Vietnam y Australia refuerzan la cooperación financiera integral

Hanoi (VNA) – El ministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan, se reunió hoy en Sídney con el tesorero de Australia, Jim Chalmers, para debatir sobre la cooperación financiera bilateral, la implementación del memorando de entendimiento (MoU) del período 2024-2028 y la coordinación en los preparativos para que Vietnam sea sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027.



La reunión tuvo lugar durante la visita de Estado a Australia del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam.



Van Tuan afirmó que las relaciones entre Vietnam y Australia se están desarrollando positivamente y que la elevación de los vínculos bilaterales al nivel de asociación estratégica integral, el 7 de marzo de 2024, ha abierto oportunidades para fortalecer la cooperación en diversos ámbitos, entre ellos la economía, las finanzas, el comercio, la inversión, la innovación, la transición energética y el desarrollo sostenible.



Vietnam está impulsando un crecimiento rápido y sostenible, con el objetivo de alcanzar una expansión económica de dos dígitos en 2026 y los años posteriores, al tiempo que trabaja para convertirse en un país desarrollado con una industria moderna para 2045. Este ambicioso objetivo requiere mantener las reformas, movilizar y utilizar los recursos de manera más eficiente y fortalecer la resiliencia de la economía, añadió.



Al reafirmar que Vietnam concede importancia a sus relaciones con Australia en los ámbitos diplomático, político, económico, comercial y de inversión, Van Tuan instó al Gobierno australiano a continuar proporcionando asistencia oficial para el desarrollo (AOD), especialmente para proyectos de infraestructura resilientes al cambio climático, compartir experiencias y brindar asistencia técnica para las reformas de la gestión de las finanzas públicas.



En cuanto al MoU sobre cooperación financiera para 2024-2028, señaló que este constituye una base importante para que los dos ministerios pasen de los intercambios generales al diálogo sobre políticas y a una cooperación profesional concreta. La reunión ofreció una oportunidad para revisar los resultados de su implementación y debatir las orientaciones de cooperación para el futuro.



En el marco del MoU, los dos ministerios celebraron diálogos sobre políticas en 2024 y 2025, centrados en cuestiones macroeconómicas, políticas fiscales y presupuestarias, supervisión de los mercados financieros, tributación y finanzas sostenibles.



Sobre la base de estos resultados, el ministro vietnamita propuso intensificar los intercambios de conocimientos especializados en ámbitos que coincidan con las fortalezas de Australia y las necesidades de Vietnam, incluidos los marcos presupuestarios y fiscales de mediano plazo, la tributación y el apoyo a las empresas, el desarrollo de los mercados financieros y de capitales, las finanzas climáticas y la transición energética.



También propuso que Australia continúe apoyando a Vietnam en el desarrollo de los recursos humanos, incluido el fortalecimiento de la capacidad en inglés, para contribuir a los esfuerzos por convertir el inglés en una segunda lengua en el país.



En cuanto al APEC, el ministro señaló que Vietnam está preparando activamente la organización de los eventos del APEC en 2027 y valoró positivamente el papel de Australia en el foro. Asimismo, pidió una coordinación más estrecha entre ambas partes en las actividades financieras del APEC.



Entre las prioridades previstas por Vietnam para APEC 2027 figuran la movilización de capital para la innovación, el impulso de las finanzas basadas en datos, la facilitación del acceso de las pequeñas y medianas empresas a capital a largo plazo, la diversificación de los recursos y métodos de financiación para el desarrollo y la mejora de la calidad de los jóvenes recursos humanos en el sector financiero.



Añadió que Vietnam desea conocer las opiniones de Australia sobre estas prioridades y espera contar con su respaldo en principio. Asimismo, sugirió que los organismos técnicos de ambas partes continúen las conversaciones para alcanzar un consenso en los preparativos para APEC 2027.



Los dos funcionarios acordaron mejorar la eficacia del MoU sobre cooperación financiera 2024-2028, intensificar el diálogo sobre políticas y el intercambio de conocimientos especializados, y coordinar estrechamente los preparativos y la implementación de las actividades relacionadas con las finanzas durante el Año APEC 2027.



El Ministerio de Finanzas de Vietnam reafirmó su disposición a facilitar las conexiones de Australia y sus empresas con los mercados de Vietnam y de la ASEAN, al tiempo que trabajará estrechamente con Australia en los foros regionales, contribuyendo así a reforzar la Asociación Estratégica Integral entre ambos países./.

VNA