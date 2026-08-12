Hanoi ofrecerá libros de texto gratuitos a los estudiantes desde el curso 2026-2027

Hanoi (VNA) - Hanoi ofrecerá gratuitamente libros de texto de educación general a los estudiantes a partir del curso escolar 2026-2027, junto con diversas medidas de apoyo para garantizar las condiciones necesarias al inicio del año académico.



La medida figura en un documento firmado por la vicepresidenta del Comité Popular de Hanoi, Vu Thu Ha, que encarga al Departamento municipal de Educación y Formación coordinarse con el Departamento de Finanzas y las autoridades locales para aplicar las políticas de apoyo aprobadas por el Gobierno central y el Consejo Popular de la capital.



Estas políticas incluyen la financiación de las matrículas de los alumnos de educación preescolar y general, así como arroz, artículos personales y material escolar para estudiantes de internados concebidos para minorías étnicas. También contemplan ayudas para las comidas de los alumnos de primaria que permanecen en los centros durante la jornada escolar.



El Departamento de Educación y Formación deberá presentar en agosto de 2026 un plan para aplicar la gratuidad de los libros de texto, con una hoja de ruta y un calendario para los distintos cursos y niveles educativos. El plan deberá precisar los beneficiarios, las necesidades, las fuentes de financiación, las responsabilidades de las entidades involucradas y los plazos de ejecución.



Las autoridades locales y los centros educativos deberán revisar el número de estudiantes beneficiarios, sus necesidades de libros y los ejemplares disponibles que aún puedan reutilizarse. Esta información servirá para calcular las necesidades presupuestarias anuales de cada nivel educativo.



Asimismo, se estudiará la posibilidad de realizar compras centralizadas o delegar la adquisición en el Departamento de Educación y Formación, las autoridades locales y los centros educativos, conforme a la legislación sobre contratación pública.



El sector educativo también deberá establecer mecanismos de préstamo y devolución, así como normas para gestionar los libros como bienes públicos y facilitar su transferencia entre bibliotecas, con el fin de garantizar un uso eficiente de los recursos.



Por su parte, el Departamento municipal de Salud orientará sobre los reconocimientos y controles médicos periódicos para los niños menores de seis años en establecimientos de educación preescolar y los alumnos de entre seis y menos de 18 años en centros de educación general.



Las autoridades locales deberán garantizar la aplicación completa y oportuna de las políticas de apoyo a los estudiantes, incluidos aquellos matriculados en centros educativos privados, de acuerdo con las orientaciones de los organismos competentes./.

VNA