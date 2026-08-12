ITE HCMC 2026 conecta el turismo de Vietnam con el mundo

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La 20.ª edición de la Feria Internacional de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh (ITE HCMC 2026), que se celebrará del 27 al 29 de agosto en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Saigón (SECC), se perfila como la mayor de su historia y consolida su posición como una de las principales plataformas de Vietnam para la promoción turística, los negocios y la cooperación internacional.



Desde sus primeras ediciones, celebradas entre 2005 y 2010, que reunieron a unos 210 expositores y 120 compradores internacionales procedentes de 18 países, ITE HCMC ha experimentado un notable crecimiento. Este año se espera la participación de más de 520 expositores y marcas, 260 compradores internacionales de más de 40 países y territorios, así como la celebración de más de 21 mil encuentros de negocios (B2B) previamente programados.



El número de estas reuniones se ha multiplicado por más de ocho respecto a los primeros años de la feria, reflejando su creciente atractivo y eficacia como espacio de conexión entre empresas turísticas nacionales e internacionales. El evento reunirá a representantes de 34 provincias y ciudades y se prevé que atraiga a unos 30 mil visitantes.



Uno de los principales atractivos de ITE HCMC 2026 será la celebración en Ciudad Ho Chi Minh de tres conferencias ministeriales de turismo de la subregión del Mekong. Estos encuentros contribuirán a reforzar el papel de la ciudad como centro regional de cooperación turística y punto de encuentro estratégico entre la diplomacia estatal y la promoción del comercio en el sector turístico.



Además de las actividades B2B, la feria ofrecerá durante tres días una experiencia abierta al público, con la presentación de nuevos destinos y productos turísticos, programas promocionales, productos OCOP (del programa "Una comuna, Una producto"), gastronomía regional y espectáculos culturales.



Según Le Truong Hien Hoa, subdirector del Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh, la edición de este año no solo buscará aumentar el número de compradores internacionales, las transacciones B2B y las empresas participantes, sino también elevar el perfil internacional de ITE HCMC.

Fuente: https://itehcmc.travel





También se ampliarán el alcance y la calidad de las conferencias y seminarios, con la incorporación de foros regionales, reuniones ministeriales y talleres internacionales especializados.



Señaló que la 20.ª edición aspira a reforzar aún más el carácter profesional de la feria mediante una mayor cobertura de los medios internacionales y una participación cada vez mayor de compradores extranjeros, sentando las bases para que ITE HCMC alcance nuevos niveles de profesionalización en los próximos años. La edición de 2026 prestará especial atención a dos segmentos en los que Vietnam y Ciudad Ho Chi Minh cuentan con un gran potencial: el turismo MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones) y el turismo médico.



Ciudad Ho Chi Minh ha puesto en marcha políticas destinadas a atraer grupos que participan en conferencias, seminarios y exposiciones combinados con actividades turísticas, generando condiciones favorables para los viajes de grupos de gran tamaño.



A través de ITE HCMC, el sector turístico de la ciudad busca demostrar su capacidad para recibir grandes grupos MICE, poniendo en valor su infraestructura y su oferta de alojamiento, al tiempo que refuerza su capacidad para acoger de forma habitual a grupos internacionales en los próximos años./.