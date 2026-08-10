Feria de Ciudad Ho Chi Minh, clave para impulsar turismo internacional

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Desde que se celebró por primera vez en 2005 como un evento regional, la Feria Internacional del Turismo de Ciudad Ho Chi Minh (ITE HCMC) ha evolucionado hasta convertirse en la principal plataforma de Vietnam para la promoción del turismo internacional.



En los últimos 20 años, la feria ha conectado a las agencias de gestión, localidades, empresas y socios internacionales, contribuyendo a promover la imagen de Vietnam, impulsar los vínculos regionales, ampliar la cooperación y crear motivaciones destinadas al crecimiento de la industria del ocio.



*Afirmar su posición como puerta de entrada comercial



El turismo internacional de Ciudad Ho Chi Minh no solo está ampliando su escala cada día más, sino que también genera oportunidades de cooperación práctica, impulsando diversos programas de alianza, acuerdos de cooperación y oportunidades de inversión, contribuyendo así a mejorar la competitividad de la industria sin humo del país.



El rasgo distintivo que ha definido a esta marca durante dos décadas es el Programa de Compradores Invitados (Hosted Buyers Programme), un modelo profesional de promoción comercial que sigue siendo el único de su tipo en Vietnam dedicado a seleccionar, invitar y patrocinar los compradores internacionales con capacidad, potencial de colaboración y la aptitud para generar transacciones comerciales tras la feria.



De acuerdo con los datos del Departamento del Turismo de Ciudad Ho Chi Minh, la feria atrajo a unos 210 expositores y marcas, 120 compradores internacionales de 18 países y territorios, y generó más de tres mil 200 reuniones B2B (modelo de negocios, transacciones comerciales entre empresas) durante el periodo 2005-2010.



Hasta 2026, su escala ha ampliado hasta abarcar más de 520 expositores y marcas, 260 compradores internacionales de más de 40 países y territorios, y más de 21 mil reuniones B2B concertadas previamente.

Turistas extranjeros en Ciudad Ho Chi Minh. (Fuente: VNA)





Cabe destacar que el número de citas entre empresas B2B se multiplicó por más de ocho en comparación con la fase inicial, lo que subraya el creciente atractivo de la feria y su eficacia para fomentar conexiones dentro de la comunidad empresarial turística nacional e internacional.



Más allá de su papel como mero evento de promoción turística, la Feria sigue consolidando su posición como un foro influyente en la región de Asia-Pacífico para la cooperación, el diálogo sobre políticas y el intercambio de conocimientos sobre dicha industria.



Con el fin de convertir la Feria en una plataforma de entrada para la promoción del turismo internacional, Pham Huy Binh, director de dicho Departamento, señaló que el Comité Organizador necesita llevar a cabo una campaña de comunicación integral que abarca las etapas previa, durante y posterior al evento, dirigida a mercados estratégicos con el objetivo de potenciar el valor mediático para todas las localidades y empresas participantes.



A través de una red multiplataforma, incluida la participación de agencias de prensa extranjeras, la feria difunde y amplía cada vez más la promoción de los destinos, marcas y productos turísticos de Vietnam, contribuyendo así a impulsar el comercio y la cooperación internacional, al tiempo que eleva el prestigio del evento en la región, entre otros.



*Movilizar los recursos mediante la socialización



En cuanto al fortalecimiento de la movilización de recursos sociales en la organización de eventos de la ciudad, el Departamento de Turismo promueve su papel central, coordinando y movilizando proactivamente el acompañamiento estratégico de aerolíneas, empresas y organizaciones nacionales y extranjeras.



Esto sigue reafirmando la eficacia del modelo de colaboración público-privada en el desarrollo turístico. Asimismo, constituye una solución práctica para hacer realidad el objetivo de la ciudad de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos en el próximo periodo.



El Departamento busca acercar la feria a los residentes locales y a los visitantes. Un evento promocional solo alcanza su plenitud cuando su valor trasciende a la comunidad, abarcando desde las oportunidades de cooperación y negocios a empresas hasta experiencias culturales, iniciativas para estimular la demanda y ofertas turísticas especiales para el público.



Se trata de una forma en la que la Feria Internacional de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh está construyendo un "destino global", uno que no solo goza de reconocimiento internacional, sino que también constituye un lugar del que los residentes municipales se sienten orgullosos y beneficien del desarrollo de la industria sin humo.



De acuerdo con el Comité Organizador, ITE HCMC se celebrará del 27 al 29 de agosto en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Saigon (SECC), reuniendo el ecosistema turístico más completo y diverso hasta la fecha.



Bajo el lema "Conexiones vibrantes: destinos globales", el acontecimiento no solo busca conectar a las empresas con los mercados, sino también las políticas con la práctica, la tecnología con la innovación, las localidades con socios internacionales y el turismo con la comunidad.



Se espera que el evento atraiga a más de 520 expositores y marcas, junto con organismos nacionales y regionales de promoción turística y numerosos socios internacionales.



Además, contará con la participación de representantes de las 34 provincias y ciudades vietnamitas, así como a destacadas agencias de viajes, hoteles, aerolíneas, operadores de transporte y empresas de tecnología turística./.