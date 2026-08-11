Estados Unidos respalda "Campaña de 500 días y noches" de Vietnam

Washington (VNA) – Una delegación del Comité Directivo Nacional para la Búsqueda, Recopilación e Identificación de Restos de Mártires de Vietnam (Comité 515) se reunió en Washington con el equipo de investigación de la Iniciativa de Contabilidad de la Guerra en Vietnam (VWAI).



La sesión de trabajo, efectuado el 10 de agosto (hora local), tuvo como objetivo agilizar la cooperación con la parte estadounidense en la recepción de datos y la movilización de recursos para apoyar las búsquedas realizadas en el marco de la "Campaña de 500 días y noches" de Vietnam.



En esta ocasión, el equipo de investigación de la VWAI presentó a la delegación vietnamita varios archivos inéditos relacionados con fosas comunes de soldados vietnamitas, particularmente en las áreas de Con Tien (provincia de Quang Tri, batallas de 1967) y la base de apoyo Blue (1971). Hasta la fecha, la VWAI ha proporcionado a Vietnam más de 50 archivos sobre batallas y artefactos personales militares, incluyendo documentos clave sobre el Hospital K67A y el Aeropuerto Tan Son Nhat, que actualmente están siendo analizados por equipos de campo.



Financiado por el gobierno estadounidense a petición de Vietnam desde 2018, la VWAI reúne al Departamento de Guerra del país norteamericano (a través de la Oficina del Agregado de Defensa en Hanoi), la Universidad Tecnológica de Texas, la organización Mission: POW-MIA y el Consejo Empresarial Estados Unidos-ASEAN (US-ABC). El proyecto se beneficia del firme compromiso personal de sus miembros, muchos de los cuales son hijos de veteranos estadounidenses que sirvieron en Vietnam.



Un representante de la VWAI solicitó al Comité 515 que continúe brindando apoyo y actuando como enlace para facilitar el viaje a Vietnam previsto para finales de este año por un grupo de veteranos estadounidenses que desean regresar a los antiguos campos de batalla y traer consigo información y valiosos objetos.



Panorama de la cita (Foto: VNA)

El vicepresidente permanente del Comité 515 y viceministro de Defensa de Vietnam, Nguyen Van Gau, agradeció al Gobierno, organizaciones e individuos estadounidenses, en particular a los miembros de VWAI, por su eficaz apoyo en la búsqueda e identificación de soldados desaparecidos.



Propuso que Estados Unidos continúe incrementando los recursos destinados a la descontaminación por dioxinas en Bien Hoa y Phu Cat, además de ampliar los proyectos de asistencia a personas con discapacidad, impulsar el intercambio de datos históricos, apoyar las tecnologías de análisis de ADN, y mantener una estrecha cooperación en la búsqueda de militares estadounidenses y soldados vietnamitas desaparecidos.



Previamente, la delegación vietnamita mantuvo un intercambio virtual con la representante Chrissy Houlahan, miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.



Chrissy Houlahan afirmó que apoya los esfuerzos para abordar el legado de la guerra en Vietnam, no solo en su calidad de miembro de los Comités de Servicios Armados e Inteligencia de la Cámara de Representantes, sino también como hija de un veterano estadounidense que sirvió en la pasada guerra.



Afirmó que presentaría activamente las solicitudes de financiación de Vietnam ante los Subcomités de Asignaciones de la Cámara de Representantes para obtener recursos adicionales para proyectos destinados a abordar las secuelas de la guerra de Vietnam, incluyendo la descontaminación por dioxinas y la ayuda a las víctimas.



Por la tarde, la delegación vietnamita se reunió con Michael George DeSombre, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico. Ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre la coordinación en la búsqueda, verificación de información y recuperación de los restos de los soldados vietnamitas desaparecidos durante la guerra./.