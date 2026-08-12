Vietnam y Australia amplían cooperación en formación de cuadros y asesoramiento de políticas

Canberra (VNA) - Vietnam y Australia acordaron ampliar la cooperación en formación de cuadros, investigación, asesoramiento de políticas y gobernanza del desarrollo durante una serie de reuniones celebradas los días 11 y 12 de agosto en el marco de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, al país oceánico.



Una delegación de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y del Consejo Teórico Central, encabezada por Nguyen Xuan Thang, miembro del Buró Político y presidente del Consejo Teórico Central, mantuvo reuniones con el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia (DFAT), la Escuela de Gobierno de Australia y Nueva Zelanda (ANZSOG) y la Universidad Nacional de Australia.



Durante el encuentro con el DFAT, ambas partes intercambiaron el acuerdo para poner en marcha la segunda fase del Centro Vietnam-Australia (VAC), considerado un símbolo de la cooperación bilateral y de la creciente confianza política entre ambos países.



Nguyen Xuan Thang destacó los resultados del VAC en la formación de dirigentes y gestores vietnamitas en ámbitos como el crecimiento verde, la economía circular, el liderazgo, la igualdad de género y los derechos humanos. El centro también ha promovido investigaciones, intercambio de conocimientos y asesoramiento de políticas sobre nuevos modelos de gobernanza y desarrollo industrial.



Con la ANZSOG, ambas partes acordaron reforzar el intercambio de experiencias en gobernanza pública, formulación de políticas basadas en evidencias y gestión de las transiciones digital y verde. En este marco, la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y la ANZSOG firmaron un memorando de entendimiento para impulsar nuevos programas de cooperación.



En la reunión con la Universidad Nacional de Australia, la delegación vietnamita abordó las tendencias científico-tecnológicas, las políticas sobre inteligencia artificial, la gobernanza del desarrollo y las posibilidades de cooperación con instituciones de investigación vietnamitas.



La Universidad destacó el potencial de colaboración en formación e investigación sobre gobernanza, tecnología y seguridad, con las personas como elemento central.



Nguyen Xuan Thang afirmó que la visita de To Lam está dando un nuevo impulso a las relaciones bilaterales y favoreciendo una cooperación más estrecha en tres pilares interconectados: tecnología, instituciones y personas.



Las actividades reflejan el creciente carácter sustantivo de la cooperación Vietnam-Australia en formación de recursos humanos, investigación y asesoramiento de políticas, contribuyendo a profundizar la Asociación Estratégica Integral entre ambos países./.

VNA