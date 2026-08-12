Política

Vietnam y Australia amplían cooperación en formación de cuadros y asesoramiento de políticas

Vietnam y Australia acordaron ampliar la cooperación en formación de cuadros, investigación, asesoramiento de políticas y gobernanza del desarrollo.

En la reunión de trabajo entre la delegación de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y el Consejo Teórico Central de Vietnam con el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia (DFAT). Foto: VNA
En la reunión de trabajo entre la delegación de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y el Consejo Teórico Central de Vietnam con el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia (DFAT). Foto: VNA

Canberra (VNA) - Vietnam y Australia acordaron ampliar la cooperación en formación de cuadros, investigación, asesoramiento de políticas y gobernanza del desarrollo durante una serie de reuniones celebradas los días 11 y 12 de agosto en el marco de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, al país oceánico.

Una delegación de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y del Consejo Teórico Central, encabezada por Nguyen Xuan Thang, miembro del Buró Político y presidente del Consejo Teórico Central, mantuvo reuniones con el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia (DFAT), la Escuela de Gobierno de Australia y Nueva Zelanda (ANZSOG) y la Universidad Nacional de Australia.

Durante el encuentro con el DFAT, ambas partes intercambiaron el acuerdo para poner en marcha la segunda fase del Centro Vietnam-Australia (VAC), considerado un símbolo de la cooperación bilateral y de la creciente confianza política entre ambos países.

Nguyen Xuan Thang destacó los resultados del VAC en la formación de dirigentes y gestores vietnamitas en ámbitos como el crecimiento verde, la economía circular, el liderazgo, la igualdad de género y los derechos humanos. El centro también ha promovido investigaciones, intercambio de conocimientos y asesoramiento de políticas sobre nuevos modelos de gobernanza y desarrollo industrial.

Con la ANZSOG, ambas partes acordaron reforzar el intercambio de experiencias en gobernanza pública, formulación de políticas basadas en evidencias y gestión de las transiciones digital y verde. En este marco, la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y la ANZSOG firmaron un memorando de entendimiento para impulsar nuevos programas de cooperación.

En la reunión con la Universidad Nacional de Australia, la delegación vietnamita abordó las tendencias científico-tecnológicas, las políticas sobre inteligencia artificial, la gobernanza del desarrollo y las posibilidades de cooperación con instituciones de investigación vietnamitas.

La Universidad destacó el potencial de colaboración en formación e investigación sobre gobernanza, tecnología y seguridad, con las personas como elemento central.

Nguyen Xuan Thang afirmó que la visita de To Lam está dando un nuevo impulso a las relaciones bilaterales y favoreciendo una cooperación más estrecha en tres pilares interconectados: tecnología, instituciones y personas.

Las actividades reflejan el creciente carácter sustantivo de la cooperación Vietnam-Australia en formación de recursos humanos, investigación y asesoramiento de políticas, contribuyendo a profundizar la Asociación Estratégica Integral entre ambos países./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Vietnam y Australia #Asociación Estratégica Integral Vietnam-Australia #gobernanza pública #investigación y asesoramiento de políticas #inteligencia artificial
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Congreso Nacional del Partido

Noticias relacionadas

Ver más

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, asiste a la ceremonia de inauguración de la "Casa de Vietnam". Foto: VNA

Inauguran primera Casa de Vietnam en Australia y el Pacífico Sur

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, asistió hoy en Canberra a una ceremonia de inauguración de la "Casa de Vietnam" y se reunieron con representantes de la comunidad de coterráneos en Australia y las Islas Salomón.

Nguyen Thi Lan, presidenta de la Asociación de Vietnamitas en Chongqing y Sichuan, China. (Fuente: VNA)

Nueva resolución impulsa el papel de los vietnamitas en el exterior

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, promulgó la Resolución N.º 23-NQ/TW del Buró Político sobre los asuntos de los residentes connacionales en el extranjero, lo que marcó un cambio significativo tras más de 20 años de implementación de la Resolución N.º 36-NQ/TW.