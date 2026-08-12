Vietnam impulsa cooperación con empresas australianas en minerales críticos y tecnología

Canberra (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, mantuvo esta mañana en Canberra reuniones con dirigentes de algunas empresas australianas en el marco de su visita de Estado a este país oceánico para promover la cooperación bilateral en minerales estratégicos, ciencia, tecnología e innovación.



Durante su encuentro con Craig Bradshaw, director ejecutivo de EQ Resources Limited, To Lam destacó que la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Australia abre nuevas oportunidades para desarrollar cadenas de suministro estratégicas, especialmente en el ámbito de los minerales críticos, un sector en el que la empresa australiana figura entre los principales actores.



El mandatario valoró la cooperación ya establecida por EQ Resources Limited con socios vietnamitas en el sector del wolframio y señaló que la importancia de los minerales estratégicos crece a escala mundial debido a las transiciones verde y digital y al desarrollo de las industrias de alta tecnología.



Bradshaw, por su parte, expresó su impresión por los avances socioeconómicos de Vietnam, así como por su potencial y sus orientaciones estratégicas de desarrollo. También valoró el potencial minero del país y manifestó el interés de la compañía en ampliar sus inversiones y operaciones.



El directivo subrayó la necesidad de que Vietnam siga perfeccionando su marco institucional, especialmente en el sector minero, para atraer inversiones extranjeras a largo plazo y favorecer una mayor explotación y transformación de los recursos en productos de alto valor añadido.



To Lam destacó el modelo de cooperación desarrollado por EQ Resources Limited, que combina materias primas procedentes de Australia con la capacidad de procesamiento de Vietnam. A su juicio, las empresas de ambos países pueden complementarse para construir cadenas de suministro de mayor valor añadido.



Vietnam desea ampliar esta cooperación en áreas como las cadenas de suministro de minerales estratégicos, el procesamiento profundo y los materiales de alta tecnología, con el objetivo de avanzar desde el suministro de materias primas hacia la formación de un ecosistema industrial capaz de generar mayor valor para ambas economías.



To Lam reafirmó que Vietnam continuará perfeccionando su marco institucional para desarrollar una industria minera moderna y sostenible y alentará la participación de empresas dotadas de tecnologías avanzadas, sistemas de gestión modernos y compromisos de inversión a largo plazo.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, recibe al ex primer ministro de Australia Malcolm Turnbull AC, presidente de la empresa tecnológica Advanced Navigation. (Foto: VNA)

En la reunión con Malcolm Turnbull AC, presidente de Advanced Navigation y vigésimo noveno primer ministro de Australia, To Lam destacó los resultados positivos de su visita de Estado y señaló que estos contribuyen a consolidar las relaciones bilaterales, construidas durante más de medio siglo y elevadas al nivel de Asociación Estratégica Integral.



Ante un escenario internacional marcado por cambios rápidos y complejos, To Lam subrayó que Vietnam y Australia deben reforzar su coordinación, aprovechar las oportunidades de cooperación y responder conjuntamente a los desafíos globales. Advirtió que la falta de una acción oportuna podría hacer que ambos países pierdan oportunidades importantes.



Vietnam considera la cooperación económica, la ciencia y la tecnología y los asuntos marítimos y oceánicos como áreas clave para generar nuevos avances en la relación bilateral.



To Lam valoró asimismo las contribuciones de Turnbull, durante su etapa como primer ministro, al fortalecimiento de los vínculos entre los dos países y le pidió continuar apoyando el desarrollo científico y tecnológico de Vietnam, así como compartir propuestas e iniciativas de Advanced Navigation en sectores en los que Australia cuenta con experiencia y ventajas.



El dirigente vietnamita señaló que el país está impulsando medidas para perfeccionar sus instituciones, reformar los procedimientos administrativos y abrir nuevas vías de desarrollo con el objetivo de alcanzar un crecimiento elevado en los próximos años. Muchas de las áreas prioritarias de Vietnam coinciden con las fortalezas de las empresas australianas, especialmente en ciencia y tecnología.



En este sentido, To Lam destacó que las tecnologías de navegación y posicionamiento desarrolladas por Advanced Navigation encajan con las áreas prioritarias de cooperación bilateral, en particular la ciencia y la tecnología y los sectores marítimo y oceánico. Vietnam está dispuesto a facilitar la cooperación de la empresa con socios nacionales, impulsar la transferencia tecnológica, convertir los resultados de investigación en productos y aplicaciones concretas y avanzar hacia su incorporación a las cadenas de suministro globales.



Turnbull expresó su satisfacción por el encuentro y su optimismo ante el fuerte desarrollo de las relaciones Australia-Vietnam. El presidente de Advanced Navigation afirmó que la empresa continuará ampliando sus actividades en Vietnam y se comprometió a convertirse en un socio fiable, de largo plazo y eficaz.



También destacó la importancia de que los países y las economías de tamaño medio refuercen su cooperación ante las dificultades y desafíos del escenario internacional, y recordó el impulso generado por la Cumbre Especial ASEAN-Australia celebrada en Sídney.



To Lam coincidió con estas apreciaciones y subrayó que la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Australia entra en una nueva etapa, en la que la ciencia, la tecnología y la innovación figurarán entre sus pilares fundamentales.



Expresó su confianza en que la cooperación con Advanced Navigation contribuya no solo al desarrollo de productos tecnológicos avanzados, sino también al fortalecimiento de las capacidades tecnológicas, la formación de recursos humanos de alta calidad y la construcción de un ecosistema de innovación en Vietnam, en beneficio del desarrollo de ambos países y de sus relaciones bilaterales./.