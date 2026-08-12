Economía

VinFast aumenta un 21% sus entregas de vehículos eléctricos en Vietnam en julio

VinFast entregó 21.781 vehículos eléctricos en Vietnam en julio, elevando a 137.697 unidades sus ventas acumuladas en los siete primeros meses de 2026.

El VinFast VF 3 destaca por su diseño distintivo, facilidad de uso y costos de operación asequibles. (Foto: VNA)
El VinFast VF 3 destaca por su diseño distintivo, facilidad de uso y costos de operación asequibles. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - VinFast entregó 21.781 vehículos eléctricos en Vietnam durante julio, un 21% más que en junio, elevando a 137.697 unidades sus entregas acumuladas en los siete primeros meses de 2026 y consolidando su liderazgo en el mercado nacional de automóviles eléctricos.

El VF 3 fue el modelo más vendido de la compañía en julio, con 5.564 unidades, para un acumulado de 29.345. Su tamaño compacto y orientación urbana lo convierten en una opción especialmente atractiva para clientes particulares, jóvenes y familias con presupuestos moderados.

Le siguieron el VF 5 y el Herio Green, con 4.407 unidades entregadas en julio y 24.574 desde comienzos de año. Ambos modelos están destinados tanto al uso particular como a los servicios de transporte.

Con 4.404 unidades en julio, el Limo Green elevó sus entregas acumuladas a 32.331 y se convirtió en el modelo de VinFast con mayores ventas en lo que va de año. El monovolumen de siete plazas está dirigido tanto a familias como al sector del transporte.

El Minio Green también registró un resultado destacado, con 2.429 unidades entregadas en julio, después de que su precio se redujera a 188 millones de dongs (unos 7.200 dólares), el mismo nivel que el VF 2. El modelo compacto está orientado principalmente a los desplazamientos urbanos.

En el segmento familiar, el VF 6 sumó 1.993 unidades en julio y 16.038 en los siete primeros meses, mientras que el VF MPV 7 alcanzó 1.674 y 10.851 unidades, respectivamente. Los modelos VF 7, VF 8, VF 9 y el vehículo comercial EC Van también contribuyeron al resultado mensual.

Duong Thi Thu Trang, vicepresidenta ejecutiva de Ventas de Automóviles de VinFast a nivel mundial, afirmó que las 137.697 unidades entregadas hasta julio constituyen un nuevo récord de la compañía en Vietnam y reflejan, según la empresa, el avance de la transición de los consumidores hacia los vehículos eléctricos.

La compañía prevé entregar en agosto las primeras unidades del nuevo VF 8 a clientes que realizaron depósitos anticipados. El VF 2, que acumula 28.742 pedidos, está previsto que llegue a los clientes en septiembre, lo que podría dar un nuevo impulso al mercado vietnamita de vehículos eléctricos./.

VNA
#Chuyển đổi xanh - Kinh tế tuần hoàn #CDX #VinFast #vehículos eléctricos en Vietnam #coches eléctricos Vietnam #ventas de VinFast 2026 #VF 3 #Limo Green
Seguir VietnamPlus

Transición verde, economía circular

Noticias relacionadas

Ver más

Los productos de pequeñas y medianas empresas se promocionan mediante transmisiones en vivo en las plataformas digitales. Foto: VNA

Fortalecen competitividad de las pymes vietnamitas

La ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital se están convirtiendo cada vez más en una demanda estratégica, directamente vinculada con la productividad, la competitividad y la autonomía de la economía, y en este proceso, las pequeñas y medianas empresas (pymes) desempeñan un papel importante.

Vietnam busca impulsar exportaciones en el segundo semestre

Vietnam busca impulsar exportaciones en el segundo semestre

Vietnam necesita adoptar medidas más firmes para mantener el crecimiento de sus exportaciones en la segunda mitad de 2026, en un contexto en el que las empresas enfrentan mayores costos, barreras comerciales y una creciente competencia.

Productos, chips y semiconductores expuestos en la presentación del Centro Nacional de Apoyo a la Producción Piloto de Chips Semiconductores, en Hanoi, el 26 de junio de 2026. (Foto: VNA)

Vietnam ante nuevas oportunidades en semiconductores

Vietnam busca aprovechar la diversificación de las cadenas globales de semiconductores para ampliar su participación en ensamblaje, prueba y empaquetado, aunque enfrenta retos en infraestructura y recursos humanos.