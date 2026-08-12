VinFast aumenta un 21% sus entregas de vehículos eléctricos en Vietnam en julio

Hanoi (VNA) - VinFast entregó 21.781 vehículos eléctricos en Vietnam durante julio, un 21% más que en junio, elevando a 137.697 unidades sus entregas acumuladas en los siete primeros meses de 2026 y consolidando su liderazgo en el mercado nacional de automóviles eléctricos.



El VF 3 fue el modelo más vendido de la compañía en julio, con 5.564 unidades, para un acumulado de 29.345. Su tamaño compacto y orientación urbana lo convierten en una opción especialmente atractiva para clientes particulares, jóvenes y familias con presupuestos moderados.



Le siguieron el VF 5 y el Herio Green, con 4.407 unidades entregadas en julio y 24.574 desde comienzos de año. Ambos modelos están destinados tanto al uso particular como a los servicios de transporte.



Con 4.404 unidades en julio, el Limo Green elevó sus entregas acumuladas a 32.331 y se convirtió en el modelo de VinFast con mayores ventas en lo que va de año. El monovolumen de siete plazas está dirigido tanto a familias como al sector del transporte.



El Minio Green también registró un resultado destacado, con 2.429 unidades entregadas en julio, después de que su precio se redujera a 188 millones de dongs (unos 7.200 dólares), el mismo nivel que el VF 2. El modelo compacto está orientado principalmente a los desplazamientos urbanos.



En el segmento familiar, el VF 6 sumó 1.993 unidades en julio y 16.038 en los siete primeros meses, mientras que el VF MPV 7 alcanzó 1.674 y 10.851 unidades, respectivamente. Los modelos VF 7, VF 8, VF 9 y el vehículo comercial EC Van también contribuyeron al resultado mensual.



Duong Thi Thu Trang, vicepresidenta ejecutiva de Ventas de Automóviles de VinFast a nivel mundial, afirmó que las 137.697 unidades entregadas hasta julio constituyen un nuevo récord de la compañía en Vietnam y reflejan, según la empresa, el avance de la transición de los consumidores hacia los vehículos eléctricos.



La compañía prevé entregar en agosto las primeras unidades del nuevo VF 8 a clientes que realizaron depósitos anticipados. El VF 2, que acumula 28.742 pedidos, está previsto que llegue a los clientes en septiembre, lo que podría dar un nuevo impulso al mercado vietnamita de vehículos eléctricos./.

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