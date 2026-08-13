Sociedad

Vietnam intensifica búsqueda e identificación de restos de mártires de guerra

Vietnam intensifica la búsqueda de restos de mártires de guerra y crea una base de datos nacional con información sobre fallecidos, tumbas y cementerios.

La viceprimer ministra, Pham Thi Thanh Tra,habla en la cita (Fuente: VNA)
La viceprimer ministra, Pham Thi Thanh Tra,habla en la cita (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam intensificará la búsqueda y recuperación de restos de mártires de guerra y acelerará la construcción de una base de datos nacional sobre los fallecidos, sus tumbas, cementerios y expedientes, en el marco de la campaña de 500 días y noches impulsada por el Gobierno.

La viceprimera ministra y jefa del Comité Directivo Nacional 515 para la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires de guerra, Pham Thi Thanh Tra, hizo hoy este llamamiento durante una reunión en Hanoi para evaluar los avances de la campaña, iniciada el pasado 15 de marzo.

Hasta ahora, las fuerzas competentes han recuperado 1.715 restos de mártires, el 24,5% de la meta, incluidos 691 en Vietnam, 174 en Laos y 850 en Camboya. También han localizado 13 tumbas colectivas en la provincia de Tuyen Quang y Ciudad Ho Chi Minh.

Paralelamente, la identificación avanza mediante la toma de muestras a un ritmo de entre 2.000 y 3.000 al día. Hasta el momento se han tomado muestras de 124.762 tumbas, el 58,4% del objetivo, y nueve localidades han completado el proceso.

Las operaciones de desminado han permitido despejar casi 11.794 hectáreas. En la zona de Vi Xuyen, escenario de intensos combates durante la guerra, los trabajos han alcanzado el 91,39% y se prevé concluirlos este mes para facilitar nuevas búsquedas.

Uno de los principales focos de la campaña se encuentra en el parque Le Thi Rieng, en Ciudad Ho Chi Minh, donde entre el 23 de junio y el 11 de agosto se recuperaron 268 conjuntos de restos de mártires.

De ellos, 235 corresponden a restos individuales y 33 a ocho tumbas colectivas. Un total de 158 conjuntos estaban acompañados de objetos personales. Las autoridades tomaron muestras de ADN de todos los restos para facilitar su identificación.

La operación combinó documentos históricos y militares, testimonios, radar de penetración terrestre, estudios geofísicos, análisis de ADN, herramientas digitales y estudios de historia militar. Según las autoridades, esta experiencia constituye un modelo moderno de búsqueda que podría aplicarse en otras localidades.

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El mayor general Nguyen Thanh Trung, comisario político del Comando de Ciudad Ho Chi Minh, habla en la cita (Fuente: VNA)


Pham Thi Thanh Tra destacó la necesidad de acelerar la toma de muestras y poner en funcionamiento nuevos equipos de análisis de ADN para reducir los plazos de identificación. No obstante, subrayó que el ADN no debe ser el único método y pidió continuar utilizando archivos, documentos militares y locales y testimonios familiares para identificar los restos.

La viceprimera ministra señaló que la campaña no debe limitarse a la recuperación de restos, sino también permitir completar una base de datos nacional sobre los mártires, sus tumbas, cementerios y expedientes.

El Ministerio del Interior gestionará los datos sobre los mártires, tumbas y cementerios, mientras que el Ministerio de Defensa liderará la creación de la base de datos de expedientes y colaborará con el grupo Viettel en el desarrollo de un sistema centralizado. El objetivo es completar básicamente el sistema durante 2026.

Pham Thi Thanh Tra pidió acelerar la revisión de los expedientes sobre tumbas colectivas y divulgar información para movilizar a ciudadanos, veteranos y testigos históricos a aportar nuevos datos.

El Ministerio del Interior deberá completar antes del 30 de octubre la revisión de la base de datos nacional sobre tumbas y cementerios, garantizando que la información sea precisa, completa y actualizada.

En el parque Le Thi Rieng, las autoridades continuarán las búsquedas con criterios científicos y rigurosos y deberán organizar la ceremonia de homenaje y entierro de los primeros restos antes del Día Nacional, el 2 de septiembre. Ciudad Ho Chi Minh también revisará 12 expedientes sobre posibles tumbas colectivas y organizará nuevos seminarios científicos para orientar las próximas operaciones./.

VNA
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Campaña de 500 días y noches

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