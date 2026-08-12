Sociedad

Ciudad Ho Chi Minh y Champasak firman memorando de entendimiento de cooperación

En el marco de una visita de trabajo a Ciudad Ho Chi Minh del 9 al 12 de agosto, una delegación del Comité de Administración Provincial de la localidad laosiana de Champasak sostuvo conversaciones con representantes del Comité Popular Municipal y firmó un memorando de entendimiento para el período 2026-2030.

Nguyen Loc Ha, vicepresidente permanente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, y Souksavanh Vilayvong, subsecretario del Comité Provincial del Partido y presidente del Comité de la Administración Provincial de Champasak, firmaron un memorando de entendimiento de cooperación. Foto: VNA
Nguyen Loc Ha, vicepresidente permanente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, y Souksavanh Vilayvong, subsecretario del Comité Provincial del Partido y presidente del Comité de la Administración Provincial de Champasak, firmaron un memorando de entendimiento de cooperación. Foto: VNA

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - En el marco de una visita de trabajo a Ciudad Ho Chi Minh del 9 al 12 de agosto, una delegación del Comité de Administración Provincial de la localidad laosiana de Champasak sostuvo conversaciones con representantes del Comité Popular Municipal y firmó un memorando de entendimiento para el período 2026-2030.

El acuerdo tiene como objetivo de fortalecer la amistad y la cooperación entre ambas localidades, contribuyendo al desarrollo socioeconómico y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

Según el Memorando firmado por los dirigentes de ambas partes el 11 de agosto, durante el período 2026-2030, Ciudad Ho Chi Minh y Champasak intensificarán el intercambio de experiencias de desarrollo, además de ampliar la cooperación en comercio, inversión y turismo; promover la colaboración en educación y la mejora de la calidad de los recursos humanos; e impulsar la diplomacia entre pueblos.

Las dos partes también aumentarán la organización de reuniones e intercambios de experiencias en ámbitos como la construcción del Partido, la gestión estatal, la cooperación juvenil, la preservación y promoción de los valores del patrimonio cultural y el deporte, contribuyendo así a cultivar la gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre Vietnam y Laos.

Durante las conversaciones previas a la ceremonia de firma, Nguyen Loc Ha, vicepresidente permanente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, y Souksavanh Vilayvong, subsecretario del Comité Provincial del Partido y presidente del Comité de la Administración Provincial de Champasak, revisaron la implementación del Memorando de Entendimiento correspondiente al período 2022-2025 y coincidieron en que las relaciones entre ambas localidades se han consolidado y desarrollado en múltiples ámbitos.

Los dirigentes de ambas partes consideraron que los resultados positivos de la cooperación constituyen una base sólida para avanzar hacia una nueva etapa, con contenidos más concretos, objetivos más claros y mecanismos de implementación más coordinados.

Se espera que el Memorando para el período 2026-2030 impulse el desarrollo sustancial, eficaz y sostenible de las relaciones entre Ciudad Ho Chi Minh y Champasak, generando beneficios para las empresas y los habitantes de ambas localidades.

En la nueva etapa, ambas localidades coordinarán actividades conmemorativas por el 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Laos y los 50 años de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre los dos países, que se celebrarán en 2027.

También estudiarán la puesta en marcha del proyecto de la Plaza Roja en la provincia de Champasak, concebida como un símbolo de amistad entre ambas localidades, además de trabajar para mejorar la eficacia de los mecanismos de coordinación.

Durante su estancia en Ciudad Ho Chi Minh, la delegación de Champasak también visitó el Centro Municipal de Servicios Administrativos Públicos y el Centro de Operaciones Inteligente./.

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