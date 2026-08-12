Vietnam y Australia refuerzan la cooperación económica y comercial

Canberra (VNA) - El ministro de Industria y Comercio de Vietnam, Le Manh Hung, sostuvo un encuentro de trabajo en Canberra con el ministro de Comercio y Turismo de Australia, Don Farrell, centrado en intercambiar medidas destinadas a promover las relaciones económicas y comerciales entre los dos países.

La reunión se llevó a cabo en el marco de la visita de Estado del 9 al 12 del presente mes del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, a Australia.

En la cita, las dos partes evaluaron altamente la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Australia en los últimos tiempos, junto con el mecanismo de Diálogo de Ministros de Comercio, que funciona eficazmente, lo que crea bases sólidas para fomentar una cooperación económica y comercial cada vez más sustantiva e integral.

Acordaron seguir trabajando para alcanzar el objetivo de elevar el valor del comercio bilateral a 20 mil millones de dólares en un futuro cercano, sobre la base de aprovechar al máximo la complementariedad de las dos economías y los marcos de cooperación existentes, incluidos el Tratado de Libre Comercio ASEAN-Australia-Nueva Zelanda (AANZFTA), el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y el de Asociación Económica Integral Regional (RCEP).

Con el fin de ampliar aún más las actividades en el campo, enfatizaron en la necesidad de acelerar el ritmo de apertura del mercado para los productos agrícolas y alimentarios que aún están sujetos a restricciones.

Al mismo tiempo, buscan fomentar la inversión de empresas australianas en Vietnam en sectores como el procesamiento avanzado, la alta tecnología, los minerales estratégicos, las energías renovables y las industrias auxiliares, reiteraron.

También abogaron por estimular la alianza empresarial en ámbitos del sector textil-confecciones y de calzado, el procesamiento de alimentos y los componentes electrónicos, entre otros.

Asimismo, analizaron las oportunidades de cooperación derivadas del programa de desarrollo de viviendas de Australia, facilitando así las condiciones para que las empresas vietnamitas suministren materiales de construcción y mobiliario de interiores.

En particular, ambas partes coincidieron en coordinar más estrechamente en los mecanismos de cooperación multilateral e implementar eficazmente los acuerdos de libre comercio, a fin de generar beneficios tangibles para la comunidad empresarial./.​