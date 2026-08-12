Vietnam recupera con fuerza el mercado turístico ruso

Moscú (VNA) - Vietnam ha recuperado con fuerza su atractivo entre los turistas rusos, favorecido por la ampliación de las conexiones aéreas, precios competitivos y una oferta turística cada vez más diversa.



Según la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, el país recibió cerca de 690 mil visitantes rusos en 2025 y más de 742 mil en los primeros seis meses de 2026, con lo que Rusia se convirtió en el tercer mayor mercado emisor, después de China y Corea del Sur.



El portal especializado Kommersant-Review atribuye esta recuperación, en primer lugar, a la expansión de las conexiones aéreas. En 2025, Vietnam Airlines abrió la ruta directa Moscú-Hanoi, mientras Aeroflot comenzó a operar vuelos a Nha Trang. Las aerolíneas rusas y las agencias de viajes también recuperaron los vuelos chárter hacia los principales destinos turísticos vietnamitas.



La mejora de la conectividad ha ido acompañada de un fuerte repunte de la demanda. Intourist señala que sus ventas de viajes a Vietnam se multiplicaron por diez en 2025 y que este año han aumentado un 231% interanual. Russian Express registró un incremento del 294% en las reservas para 2025, mientras Ostrovok informó de un aumento del 85% en las reservas de verano y del 52% para los meses de septiembre a diciembre.



OneTwoTrip, por su parte, registró un crecimiento del 25% en la demanda de Vietnam este año, con una cuota del 3,5%.



El precio sigue siendo otro de los grandes atractivos. Intourist sitúa en unos mil 200 dólares por persona el coste medio de unas vacaciones en Vietnam. Ostrovok calcula que el precio medio de una habitación ronda los seis mil 300 rublos por noche, frente a ocho mil 900 rublos en Tailandia, nueve mil en Indonesia y diez mil en Sri Lanka.



Vietnam también permite a los viajeros rusos prolongar su estancia con un presupuesto relativamente contenido. Según OneTwoTrip, la duración media de una estancia es de 5,6 días en Vietnam, frente a 5,1 días en Tailandia y 3,4 días en China.



El crecimiento de la demanda, sin embargo, plantea nuevos retos para la oferta hotelera. En destinos como Phu Quoc, especialmente durante la temporada alta, las plazas pueden agotarse con meses de antelación. Las agencias señalan además que las reservas anticipadas se están extendiendo hasta siete u ocho meses antes del viaje.



Las familias constituyen el principal segmento de turistas rusos y suelen permanecer unos diez días. Además del turismo de playa, cada vez muestran mayor interés por propuestas que combinan descanso, cultura, gastronomía y naturaleza.



Nha Trang sigue siendo el destino favorito, gracias a su infraestructura turística y amplia oferta de alojamiento, seguida de Cam Ranh, Phu Quoc, Mui Ne y Da Nang. Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh también figuran entre las opciones preferidas por los viajeros independientes.



Las perspectivas para Vietnam siguen siendo positivas. La Asociación de Operadores Turísticos de Rusia prevé un fuerte crecimiento de la demanda durante la segunda mitad del año, mientras Intourist estima que el número de visitantes rusos podría alcanzar un millón en 2026, lo que supondría un nuevo récord para el mercado vietnamita./.

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