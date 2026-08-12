Política

Laos y Vietnam destacan papel de cooperación parlamentaria

Laos y Vietnam destacan el papel de sus Asambleas Nacionales en la consolidación de la amistad, solidaridad y cooperación integral entre ambos países.

Banderas a media asta en el edificio de la Asamblea Nacional durante el luto nacional por el presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Xaysomphone Phomvihane. (Fuente: VNA)
Banderas a media asta en el edificio de la Asamblea Nacional durante el luto nacional por el presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Xaysomphone Phomvihane. (Fuente: VNA)

Vientiane (VNA)- La colaboración estrecha e integral entre las Asambleas Nacionales de Laos y Vietnam ha contribuido activamente a profundizar las relaciones de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre los Partidos, Estados y pueblos de ambas naciones, garantizando su desarrollo duradero.

Con el fin de recordar las inmensas contribuciones del extinto presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Xaysomphone Phomvihane, a los lazos bilaterales, especialmente a la cooperación legislativa, la Agencia de Noticias de Laos (KPL) publicó la víspera un artículo destacando que los dos países comparten una tradicional amistad de larga data y establecieron sus relaciones diplomáticas el 5 de septiembre de 1962.

Los nexos entre Laos y Vietnam son excepcionales, puros y firmes, forjados mediante el inmenso sacrificio regado con la sangre y las vidas de los combatientes revolucionarios de ambas naciones, alabó.

Esta relación fue fundada por los presidentes Ho Chi Minh, Kaysone Phomvihane y Souphanouvong, y cultivada por sucesivas generaciones de líderes revolucionarios de ambas naciones, reiteró.

Hoy en día, se ha convertido en un legado compartido de valor incalculable, un principio fundamental para la supervivencia y el desarrollo de los países y un factor decisivo en las victorias revolucionarias de cada uno, resaltó.

La cooperación integral entre Laos y Vietnam, incluida la que desarrollan sus respectivas Asambleas Nacionales, ha sido impulsada con gran vigor desde que ambos países alcanzaron su liberación total en 1975, comunicó.

Los dos países y sus respectivas agencias legislativas han aplicado eficazmente el Tratado de Amistad y Cooperación de 1977 y han llevado a cabo conjuntamente el proceso integral de renovación nacional desde 1986.

Gracias a los intercambios regulares a todos los niveles, la firma y ratificación de acuerdos gubernamentales y la cooperación en la redacción de la Constitución y los sistemas jurídicos, entre otros, los nexos entre las Asambleas Nacionales se han vuelto cada vez más profundos, sustantivos y eficaces.

La cooperación, el apoyo y la coordinación estrecha entre ambos Parlamentos confirman su papel proactivo e innovador en la consolidación y el desarrollo de las relaciones de gran amistad, solidaridad especial, colaboración integral y cohesión estratégica entre las dos naciones, al tiempo que ratifican el liderazgo acertado y adecuado del Partido Popular Revolucionario de Laos y del Partido Comunista de Vietnam en sus respectivos sistemas políticos. También constituyen una base y un recurso valiosos para elevar a nuevas cotas los vínculos entre los dos países, en general, y entre sus órganos legislativos./.

VNA
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