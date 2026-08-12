Líder vietnamita concluye visita a Australia y parte hacia Nueva Zelanda

Canberra (VNA) - El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la nación, To Lam, partió de Canberra al mediodía del 12 de agosto (hora local), poniendo fin a su visita de Estado de cuatro días a Australia para reanudar un recorrido oficial que tendrá a Nueva Zelanda como siguiente parada.



En Australia, tras la ceremonia oficial de bienvenida , To Lam mantuvo un encuentro con la gobernadora general Sam Mostyn y conversaciones con el primer ministro Anthony Albanese.



También se reunió con la presidenta del Senado, Sue Lines, y el presidente de la Cámara de Representantes, Milton Dick; con el enviado especial del Gobierno australiano para el Sudeste Asiático, Nicholas Moore; así como con Angus Taylor, líder de la oposición y del Partido Liberal de Australia. También compartió recepciones con dirigentes de empresas y corporaciones australianas.



El máximo dirigente vietnamita participó además y pronunció un discurso en un foro sobre ciencia, tecnología, innovación, educación y formación y desarrollo de recursos humanos, y recibió a destacados intelectuales y científicos vietnamitas de la Asociación de Académicos y Expertos Vietnam-Australia (VASEA).



En las reuniones, ambas partes reafirmaron la sólida base de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Australia, sustentada en la confianza estratégica y el entendimiento mutuo construidos durante más de cinco décadas.

Funcionarios australianos despiden al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en el Aeropuerto Internacional de Canberra. Foto: VNA

Acordaron profundizar la cooperación política, de defensa, seguridad y judicial; fortalecer los vínculos económicos; promover el intercambio de conocimientos y los lazos entre los pueblos; intensificar la cooperación en respuesta al cambio climático, protección ambiental y energía; impulsar las alianzas en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital; y reforzar la cooperación regional e internacional.



Ambas partes alcanzaron un amplio consenso sobre las principales orientaciones para profundizar y ampliar las relaciones bilaterales en el próximo período, con el fin de responder a las necesidades de desarrollo de ambos países y adaptarse a los cambios en el panorama regional e internacional.



Convinieron en consolidar la base política mediante un aumento de los intercambios de alto nivel y a otros niveles, así como profundizar la cooperación en defensa y seguridad, incluida la garantía de la ciberseguridad, la lucha contra la delincuencia transnacional y la respuesta a los desafíos de seguridad no convencionales.



Coincidieron en la importancia de convertir la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital en nuevos motores de las relaciones bilaterales, y ampliar la cooperación en ámbitos estratégicos como la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, la tecnología cuántica, la biotecnología, la biomedicina, la investigación marina, los minerales críticos y el hidrógeno verde.



Acordaron promover proyectos conjuntos de investigación y fortalecerán los vínculos entre universidades, institutos de investigación y empresas, con miras a crear un espacio de conectividad tecnológica entre Vietnam y Australia y desarrollar recursos humanos de alta calidad.



Vietnam y Australia también acordaron impulsar la transformación ecológica y sostenible y la adaptación al cambio climático, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas.



Con motivo de la visita, ambas partes adoptaron tres declaraciones conjuntas y firmaron 13 documentos de cooperación.



Durante su estancia en Canberra, To Lam asistió a la inauguración de la Casa de Vietnam y se reunió con las comunidades vietnamitas en Australia y las Islas Salomón. También participó en la inauguración de la nueva sede de la Embajada de Vietnam en Australia./.

Đặng Thu Trang