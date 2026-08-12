Política

Líder vietnamita concluye visita a Australia y parte hacia Nueva Zelanda

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la nación, To Lam, partió de Canberra al mediodía del 12 de agosto (hora local), poniendo fin a su visita de Estado de cuatro días a Australia para reanudar un recorrido oficial que tendrá a Nueva Zelanda como siguiente parada.

Đặng Thu Trang
El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la nación, To Lam, concluye su visita a Australia. Foto: VNA
El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la nación, To Lam, concluye su visita a Australia. Foto: VNA

Canberra (VNA) - El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la nación, To Lam, partió de Canberra al mediodía del 12 de agosto (hora local), poniendo fin a su visita de Estado de cuatro días a Australia para reanudar un recorrido oficial que tendrá a Nueva Zelanda como siguiente parada.

En Australia, tras la ceremonia oficial de bienvenida , To Lam mantuvo un encuentro con la gobernadora general Sam Mostyn y conversaciones con el primer ministro Anthony Albanese.

También se reunió con la presidenta del Senado, Sue Lines, y el presidente de la Cámara de Representantes, Milton Dick; con el enviado especial del Gobierno australiano para el Sudeste Asiático, Nicholas Moore; así como con Angus Taylor, líder de la oposición y del Partido Liberal de Australia. También compartió recepciones con dirigentes de empresas y corporaciones australianas.

El máximo dirigente vietnamita participó además y pronunció un discurso en un foro sobre ciencia, tecnología, innovación, educación y formación y desarrollo de recursos humanos, y recibió a destacados intelectuales y científicos vietnamitas de la Asociación de Académicos y Expertos Vietnam-Australia (VASEA).

En las reuniones, ambas partes reafirmaron la sólida base de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Australia, sustentada en la confianza estratégica y el entendimiento mutuo construidos durante más de cinco décadas.

vnanet-san-bay2.jpg
Funcionarios australianos despiden al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en el Aeropuerto Internacional de Canberra. Foto: VNA

Acordaron profundizar la cooperación política, de defensa, seguridad y judicial; fortalecer los vínculos económicos; promover el intercambio de conocimientos y los lazos entre los pueblos; intensificar la cooperación en respuesta al cambio climático, protección ambiental y energía; impulsar las alianzas en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital; y reforzar la cooperación regional e internacional.

Ambas partes alcanzaron un amplio consenso sobre las principales orientaciones para profundizar y ampliar las relaciones bilaterales en el próximo período, con el fin de responder a las necesidades de desarrollo de ambos países y adaptarse a los cambios en el panorama regional e internacional.

Convinieron en consolidar la base política mediante un aumento de los intercambios de alto nivel y a otros niveles, así como profundizar la cooperación en defensa y seguridad, incluida la garantía de la ciberseguridad, la lucha contra la delincuencia transnacional y la respuesta a los desafíos de seguridad no convencionales.

Coincidieron en la importancia de convertir la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital en nuevos motores de las relaciones bilaterales, y ampliar la cooperación en ámbitos estratégicos como la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, la tecnología cuántica, la biotecnología, la biomedicina, la investigación marina, los minerales críticos y el hidrógeno verde.

Acordaron promover proyectos conjuntos de investigación y fortalecerán los vínculos entre universidades, institutos de investigación y empresas, con miras a crear un espacio de conectividad tecnológica entre Vietnam y Australia y desarrollar recursos humanos de alta calidad.

Vietnam y Australia también acordaron impulsar la transformación ecológica y sostenible y la adaptación al cambio climático, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas.

Con motivo de la visita, ambas partes adoptaron tres declaraciones conjuntas y firmaron 13 documentos de cooperación.

Durante su estancia en Canberra, To Lam asistió a la inauguración de la Casa de Vietnam y se reunió con las comunidades vietnamitas en Australia y las Islas Salomón. También participó en la inauguración de la nueva sede de la Embajada de Vietnam en Australia./.

Đặng Thu Trang
source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Vietnam Australia #To Lam Australia #Nueva Zelanda
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, asiste a la ceremonia de inauguración de la "Casa de Vietnam". Foto: VNA

Inauguran primera Casa de Vietnam en Australia y el Pacífico Sur

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, asistió hoy en Canberra a una ceremonia de inauguración de la "Casa de Vietnam" y se reunieron con representantes de la comunidad de coterráneos en Australia y las Islas Salomón.

Ver más

Centro de Servicios Administrativos Públicos de la comuna de Binh Hiep, provincia de Tay Ninh, brinda servicio a la población. Foto: VNA

Ministerios vietnamitas deberán completar su reorganización en octubre

El Gobierno de Vietnam ha promulgado la Resolución N.º 221/NQ-CP, por la que se adopta el Programa de Acción para implementar la Conclusión Nº 76-KL/TW del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam sobre el perfeccionamiento y funcionamiento eficaz del modelo organizativo general del sistema político y del modelo de administración local de dos niveles.

Nguyen Thi Lan, presidenta de la Asociación de Vietnamitas en Chongqing y Sichuan, China. (Fuente: VNA)

Nueva resolución impulsa el papel de los vietnamitas en el exterior

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, promulgó la Resolución N.º 23-NQ/TW del Buró Político sobre los asuntos de los residentes connacionales en el extranjero, lo que marcó un cambio significativo tras más de 20 años de implementación de la Resolución N.º 36-NQ/TW.