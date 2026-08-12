Máximo dirigente vietnamita inicia visita de Estado a Nueva Zelanda

Auckland (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la nación, To Lam, junto con una delegación de alto nivel, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Auckland, dando inicio a una visita de Estado a Nueva Zelanda del 12 al 14 de agosto de 2026.



En el aeropuerto, la delegación vietnamita fue recibida por el subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio, Grahame Morton; la embajadora de Nueva Zelanda en Vietnam, Caroline Beresford; y la directora de la División para el Sudeste Asiático y el Sur del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio, Susannah Gordon.



Por la parte vietnamita estuvieron presentes el embajador de Vietnam en Nueva Zelanda, Phan Minh Giang, y su esposa, junto con funcionarios y empleados de la Embajada.



A lo largo de más de 50 años desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, el 19 de junio de 1975, ambos países han trabajado de manera constante para consolidar una sólida base para sus vínculos bilaterales.



Nueva Zelanda cuenta con fortalezas en materia de semillas y variedades, tecnologías poscosecha, gestión de cadenas de valor y agricultura de bajas emisiones.





Funcionarios de la embajada y representantes de la comunidad vietnamita en Nueva Zelanda reciben al secretario general y presidente de Vietnam, To Lam. Foto: VNA

Ambas partes están ampliando la cooperación en agricultura inteligente, adaptación al cambio climático y mercados de carbono, en consonancia con los objetivos de crecimiento verde de Vietnam.



Nueva Zelanda también ha sido un socio eficaz en la cooperación para el desarrollo, con especial atención a ámbitos de impacto a largo plazo como la educación, la formación de recursos humanos, la agricultura de alta tecnología y la respuesta al cambio climático.



Esta visita de Estado de To Lam a Nueva Zelanda reafirma la política constante de Vietnam de conceder importancia a sus relaciones con Nueva Zelanda, un socio amistoso, con un gran potencial y con numerosos intereses y similitudes compartidos con Vietnam en la región del Pacífico sur.



La visita constituye un importante hito para impulsar el desarrollo vigoroso, sustancial y más eficaz de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Nueva Zelanda en la nueva etapa./.