Parlamento de Vietnam debate creación de ciudades de Quang Ninh y Bac Ninh

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam debatió en la mañana de hoy la creación de las ciudades de Quang Ninh y Bac Ninh, en el marco de la primera reunión extraordinaria de la XVI Legislatura, con énfasis en la necesidad de avanzar hacia un modelo de gestión urbana moderno, eficiente y centrado en las personas y las empresas.



Según la propuesta del Gobierno, la ciudad de Quang Ninh se establecería sobre la base de mantener la superficie natural, la población y el número de unidades administrativas a nivel comunal de la actual provincia de Quang Ninh. De igual manera, la ciudad de Bac Ninh se constituiría sobre la base de las condiciones actuales de la provincia homónima. Ambas propuestas cumplen las cinco condiciones previstas en la Ley de Organización de los Gobiernos Locales N.º 72/2025/QH15 y los siete criterios para la creación de ciudades administradas directamente por el Gobierno central establecidos en la Resolución N.º 112/2025/UBTVQH15.



La mayoría de los diputados expresó su respaldo a la creación de ambas ciudades y centró sus intervenciones en las medidas necesarias para garantizar una aplicación eficaz de la resolución parlamentaria.



La diputada Tran Thi Hong Thanh, de la provincia norteña de Ninh Binh, propuso establecer mecanismos financieros que permitan redistribuir los ingresos de las zonas con mayor desarrollo para apoyar las infraestructuras y los servicios de bienestar social en las áreas desfavorecidas. Asimismo, pidió reforzar la gestión de la planificación y el orden urbanístico, el control ambiental y la preservación de los monumentos, el patrimonio y los valores culturales propios de cada localidad.

También subrayó la necesidad de mejorar la formación y capacitación de los funcionarios encargados de la gestión urbana, especialmente en materia de innovación y transformación digital.



Por su parte, el diputado Hoang Van Nghia, de la localidad central de Quang Ngai, llamó a generar un cambio profundo en el pensamiento de gobernanza, colocando a ciudadanos y empresas en el centro y adoptando un modelo de gestión urbana moderno, eficiente y orientado a resultados. Propuso utilizar herramientas de medición como los KPI y los OKR y garantizar que las políticas de desarrollo no alteren la vida de la población ni las actividades empresariales.



La diputada Nguyen Thi Thu Nguyet, de la provincia altiplana de Dak Lak, destacó la importancia de fortalecer los vínculos regionales entre los nuevos polos de crecimiento y otras localidades con potencial, pero que aún enfrentan limitaciones en infraestructura tecnológica y mercados. A su juicio, el desarrollo de estas ciudades debe generar oportunidades para toda la región y no producir un crecimiento aislado.

La diputada Nguyen Thi Thu Nguyet, de la provincia de Dak Lak, habla en la sesión. Foto: VNA

En respuesta a las opiniones de los diputados, el ministro del Interior, Nguyen Tien Hai, afirmó que el Gobierno orientará a Quang Ninh y Bac Ninh explotar eficazmente sus potencialidades y garantizar un desarrollo equilibrado entre las distintas zonas. Se priorizarán la transformación del modelo de crecimiento, la protección ambiental, la ciencia y tecnología, la innovación, la industria de alta tecnología, la inteligencia artificial y una mayor integración en las cadenas de suministro globales.



En la misma jornada, la Asamblea Nacional debatió además el ajuste de la política de inversión de la Circunvalación 5 de Hanoi y de la línea ferroviaria Lao Cai-Hanoi-Hai Phong. Los diputados pidieron garantizar fuentes de financiación sostenibles, controlar los costos, aprovechar los recursos de tierras y créditos de carbono, y calcular plenamente las necesidades de inversión, operación, mantenimiento y pago de deuda durante todo el ciclo de vida de los proyectos./.