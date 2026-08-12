Vietnam acelera la reforma energética ante auge de la demanda

Hanoi (VNA) - Dada la creciente demanda de energía de Vietnam para respaldar los objetivos de crecimiento económico de dos dígitos en la nueva era, resulta crucial perfeccionar el marco institucional que facilita el desarrollo del sector.



*Numerosos cuellos de botella normativos obstaculizan el sector energético



Al intervenir la víspera en el foro "Perfeccionamiento de políticas para crear ventajas competitivas e impulsar el desarrollo energético", Dao Quang Binh, secretario general de la Asociación de Ciencias Económicas de Vietnam y vicepresidente del Consejo Editorial de la Revista de Economía, señaló que la historia del desarrollo de muchas naciones demuestra que cada etapa de crecimiento acelerado está vinculado a una reforma institucional sólida.



Para Vietnam, perfeccionar las políticas destinadas a mejorar la competitividad del sector energético no se limita a atender necesidades inmediatas; supone también prepararse para un nuevo ciclo de desarrollo económico, comentó.



Según las previsiones, hasta 2030 la demanda de energía en Vietnam aumentará considerablemente, pero la industria energética enfrenta muchos desafíos importantes, sobre todo la disminución de la oferta tradicional, el lento progreso de los proyectos, un sistema legal no sincronizado y falta de mecanismos financieros para proyectos a gran escala (GNL, energías renovables, hidrógeno).



Al destacar los obstáculos normativos que frenan el desarrollo del sector, Nguyen Hung Dung, vicepresidente y secretario general de la Asociación del Petróleo de Vietnam, dijo que actualmente, un proyecto energético puede estar sujeto a la regulación simultánea de las leyes de Electricidad, de Petróleo, de Inversiones, de Tierras, de Protección Ambiental y de Recursos Marinos, entre otros numerosos decretos de aplicación.

El puerto marítimo general de Ca Na (comuna de Ca Na) servirá como centro de transbordo para apoyar el desarrollo del centro industrial y de servicios de energía renovable. (Fuente: VNA)



Mientras tanto, un número considerable de normativas sigue careciendo de coherencia, lo que prolonga los plazos de preparación de las inversiones, detalló.



Otros cuellos de botella son el desarrollo no por completo del mercado energético y la falta de políticas para los nuevos sectores energéticos, entre otros, agregó.



En un complejo panorama geopolítico internacional, la seguridad energética no solo depende de la producción nacional, sino que también está vinculada a la capacidad de resistir perturbaciones externas.



La inestabilidad en Oriente Medio y el riesgo de interrupciones en las rutas marítimas internacionales ponen de relieve la necesidad de que Vietnam finalice con urgencia su mecanismo de reservas estratégicas de energía, diversifique sus fuentes de suministro y construya un mercado resiliente, capaz de resistir las fluctuaciones globales, enfatizó.



*Sincronizar políticas para impulsar el sector energético



Para garantizar que el sector energético se convierta en un motor del desarrollo nacional en la nueva era, Dung propuso perfeccionar el marco institucional para hacerlo sincronizado, estable y altamente previsible.



Resulta necesario revisar todas las normativas relativas a la inversión en energía para garantizar la coherencia entre la Ley de Electricidad, la de Petróleo, la de Inversión, la de Tierras y las especializadas, al mismo tiempo, busca simplificar los procedimientos de inversión y reducir los plazos de preparación de los proyectos, remarcó.



Hizo hincapié en la importancia de desarrollar plenamente un mercado energético competitivo con regulación estatal; esto conlleva la pronta definición de mecanismos para la fijación de precios de la electricidad, los mercados de gas y GNL, los contratos de compraventa de energía a largo plazo, los marcos de reparto de riesgos, los créditos de carbono y los instrumentos financieros verdes para atraer capital privado e internacional.



Vietnam necesita desarrollar un ecosistema integral para la industria energética, especialmente mediante la implementación de políticas que incentiven a las empresas nacionales a participar más activamente en las cadenas de valor de la energía eólica marina, GNL, hidrógeno y nuevas energías, aumentando así el índice de localización y la competitividad de la economía, apuntó.



Basándose en la experiencia práctica de proyectos energéticos en países de la región como Corea del Sur, Japón y Singapur y la Unión Europea, Juhern Kim, representante en jefe del Instituto de Crecimiento Verde Global en Vietnam, recomendó que el país adopte un enfoque de planificación integrada para la infraestructura energética y digital, en el cual debe armonizar la planificación de la inteligencia artificial y los centros de datos con la disponibilidad de las fuentes de electricidad y de la red eléctrica.



Al mismo tiempo, Vietnam necesita establecer criterios ecológicos claros, incorporando desde el principio requisitos mínimos de energía limpia y eficiencia operativa y, a la vez, elevar progresivamente los estándares, sugirió.



Se espera que en su primera reunión extraordinaria, la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura apruebe el 23 del presente mes la Ley de Petróleo (modificada) 2026./.