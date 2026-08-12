Economía

Vietnam pide a los bancos reducir tipos de interés para apoyar a las pymes

El Banco Estatal de Vietnam pide a los bancos reducir al menos un 1% los tipos de los préstamos a pymes para aliviar sus costes financieros.

Aplicación de tecnología en la producción de camarón para la exportación en Ca Mau. (Fuente: VNA)
Aplicación de tecnología en la producción de camarón para la exportación en Ca Mau. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El Banco Estatal de Vietnam pidió a las entidades de crédito reducir al menos un 1% los tipos de interés de los préstamos a pequeñas y medianas empresas (pymes), con el objetivo de aliviar sus costes financieros y facilitar el acceso al crédito.

La medida estáprevista para aplicarse durante agosto y los bancos deberán publicar las tasas y los paquetes de crédito disponibles para garantizar la transparencia, mientras que las entidades estatales asumirán un papel pionero ylos demás bancos podrán sumarse según sus condiciones y capacidad.

Agribank, por ejemplo, ya ha puesto en marcha un programa de crédito preferencial de 70 billones de dongs (casi 2,68 mil millones de dólares) hasta 2028, con tipos entre uno y dos puntos porcentuales anuales por debajo de la media para préstamos de igual plazo. El programa prioriza a las pymes y sectores estratégicos, como la agricultura, la industria auxiliar, la alta tecnología, las exportaciones, la economía digital, la inteligencia artificial, los semiconductores y los proyectos verdes.

NCB, por su parte, redujo desde el 11 de agosto en 0,5 puntos porcentuales anuales los tipos de todos sus paquetes de préstamos para particulares y empresas, dando prioridad a proyectos verdes, economía digital y obras estratégicas.

Expertos consideran que la reducción de los tipos contribuirá a disminuir los costes financieros, mejorar el flujo de crédito y crear condiciones más favorables para que las empresas reinviertan y amplíen su producción.

Nguyen Quang Huy, director ejecutivo del Departamento de Finanzas y Banca de la Universidad Nguyen Trai, señaló que la medida puede impulsar sectores como las exportaciones, la economía digital, la inteligencia artificial, los semiconductores y la industria auxiliar. A su juicio, un menor coste financiero permitirá a las empresas destinar más recursos a materias primas, tecnología y expansión productiva, favoreciendo también la creación de empleo y el consumo.

Sin embargo, el acceso a financiación a costes razonables continúa siendo un desafío. Según el Banco Estatal, al cierre de julio de 2026, el crédito pendiente de la economía alcanzó casi 20,3 mil billones de dong (776,7 mil millones de dólares), un 8,98% más que a finales de 2025. Los préstamos a empresas sumaron casi 11 mil billones de dong, equivalentes al 53,3% del crédito total.

Nguyen Quoc Ky, vicepresidente de la Asociación de Empresas de Ciudad Ho Chi Minh, advirtió que algunas firmas consideradas de mayor riesgo afrontan tipos de entre el 14% y el 15% anual, lo que limita su capacidad para captar capital y ampliar la producción.

Empresas de reciente creación y compañías exportadoras también señalan las dificultades derivadas de los elevados costes financieros. Algunas recurren a préstamos preferenciales, mientras que expertos bancarios recomiendan diversificar las fuentes de financiación, incluido el crédito en divisas para empresas con ingresos en moneda extranjera, así como productos de cobertura cambiaria y bonos corporativos.

La reducción de los tipos de interés y la diversificación de las fuentes de financiación buscan, de este modo, mejorar el acceso de las empresas al capital y respaldar sus planes de inversión y expansión, en un contexto de creciente demanda de recursos para impulsar el crecimiento económico./.

VNA
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