Vietjet, aerolínea de bajo costo favorita y con mejor uniforme en 2026

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Vietjet ha sido elegida por viajeros de todo el mundo como la “Aerolínea de bajo costo favorita” y por el “Mejor uniforme de tripulación de cabina” en los Flyers’ Choice Awards 2026, organizados por AirlineRatings.

Al ocupar el primer puesto en ambas categorías, los reconocimientos obtenidos por Vietjet representan un sólido respaldo de los viajeros internacionales y reflejan el creciente atractivo de la marca de la aerolínea, caracterizada por su imagen moderna, juvenil y distintiva.

Determinados íntegramente mediante el voto de los viajeros, los dos galardones reconocen no solo la identidad de marca diferenciada de Vietjet, sino también el valor que ofrece diariamente a través de una amplia red de rutas, una flota moderna, tarifas asequibles y una experiencia de viaje inspiradora.

Sharon Petersen, directora ejecutiva de AirlineRatings, señaló: “Ganar en dos categorías marca un importante punto de inflexión para Vietjet. La aerolínea está ahora firmemente reconocida en el escenario mundial, y su uniforme desempeña un papel clave en ese reconocimiento. Único, divertido y fácilmente reconocible, deja una impresión duradera mucho después del vuelo. El premio Flyers’ Choice al mejor uniforme de tripulación de cabina refuerza este reconocimiento”.

Vietjet Red – Un sello distintivo en el cielo

Diseñado por creadores europeos, el uniforme de la tripulación de cabina de Vietjet incorpora el característico color rojo de la aerolínea y combina la energía juvenil con la inspiración de los uniformes de los cadetes. Las pajaritas, las gorras de estilo militar, los estampados de cuadros y el diseño contemporáneo crean una imagen distintiva que se aleja de los uniformes tradicionales de las aerolíneas.

​Más que una indumentaria de trabajo, el característico rojo de Vietjet se ha convertido en una parte integral de la identidad de la aerolínea en el cielo, representando un espíritu juvenil, amistoso, seguro de sí mismo y orientado al futuro.

El característico uniforme rojo de Vietjet, elegido por viajeros de todo el mundo como el Mejor Uniforme de Tripulación de Cabina. (Foto: Vietjet)

​La experiencia Vietjet a 10 mil metros de altura

El atractivo de Vietjet también reside en su creciente diversidad de servicios a bordo, que incluye nueve opciones de comidas calientes, frescas y nutritivas, bebidas Vikkafe y una oferta de compras a bordo de productos libres de impuestos, regalos y artículos esenciales para el viaje.

​A bordo de los modernos aviones de nueva generación de Vietjet, la música inspirada en los destinos, las actuaciones culturales y artísticas especiales, así como el servicio cálido de su joven y atenta tripulación de cabina, aportan un toque adicional de color y energía a cada viaje por encima de las nubes.

​Vietjet ha mantenido de manera constante la máxima calificación de seguridad de siete estrellas de AirlineRatings y ha sido reconocida durante varios años consecutivos entre las aerolíneas más seguras del mundo. La compañía también ha recibido reconocimientos internacionales de CAPA, World Travel Awards, Skytrax y otras organizaciones por su seguridad, servicio, experiencia del cliente y valor de marca.

​Una marca aérea vietnamita que llega al mundo

​Desde Vietnam, Vietjet continúa expandiéndose por la región de Asia-Pacífico y hacia nuevos mercados internacionales, llevando su marca a un número cada vez mayor de viajeros de todo el mundo.

Cada nueva ruta hace más que añadir un nuevo destino: abre nuevos flujos de turismo, comercio, inversión, cultura y oportunidades, conectando ciudades, economías y a millones de personas.

Los Flyers’ Choice Awards, que se celebran anualmente, son los únicos premios de AirlineRatings determinados íntegramente por los viajeros. Con alrededor de 40 mil votos verificados emitidos en 2026, estos galardones ofrecen una visión directa de las aerolíneas que se están ganando la confianza y la fidelidad de los viajeros.

Estos dos nuevos reconocimientos marcan otro hito en el camino de Vietjet, que ha pasado de ser una nueva aerolínea vietnamita a convertirse en una marca mundial de aviación reconocida por su seguridad, modernidad, personalidad propia y creciente conexión con los viajeros de todo el mundo./.