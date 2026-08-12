Vietnam desbloquea el 61,7% de los 8.002 proyectos estancados

Hanoi (VNA) - Vietnam ha resuelto las dificultades de 4.938 de los 8.002 proyectos estancados o paralizados, equivalentes al 61,7% del total, según datos actualizados hasta el 20 de julio de 2026 por la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam.

La cifra de proyectos desbloqueados aumentó en 564 respecto al mes anterior. Otros 2.488 proyectos (31,1%) cuentan con orientaciones y planes para resolver sus problemas, mientras que los 576 restantes (7,2%) siguen en revisión.

La resolución de estos casos ha permitido liberar importantes recursos de suelo y capital. En 19 provincias y ciudades se han solucionado 4.311 proyectos, incluidos 611 de inversión pública, reincorporando a la economía unas 81.634 hectáreas de suelo. Además, unos 114.847 billones de dongs (4,4 mil millones de dólares) han sido liquidados y otros 370.287 billones (14,2 mil millones de dólares) continúan destinados a los proyectos.

Entre las localidades con avances destacan Hai Phong, que ha resuelto 239 de sus 249 proyectos, y Ciudad Ho Chi Minh, donde el proceso ha permitido liberar recursos correspondientes a unas 17.000 hectáreas de suelo. Hanoi y Phu Tho también han logrado importantes avances en la liquidación y continuación de proyectos.

Las principales dificultades resueltas están relacionadas con la recuperación y liberación de terrenos, las subastas y asignaciones de suelo, el cambio de uso de tierras y la financiación mediante Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Sin embargo, persisten obstáculos jurídicos, financieros y administrativos, además de problemas vinculados a proyectos bajo modalidades de construcción y transferencia (BT), construcción, operación y transferencia (BOT) y asociación público-privada (PPP), activos públicos y procesos de inspección, auditoría e investigación.

El organismo advirtió que resolver los obstáculos legales no siempre se ha traducido en la ejecución efectiva de los proyectos. Por ello, recomendó perfeccionar las políticas, reforzar la coordinación entre organismos y revisar la capacidad de los inversores para garantizar que los proyectos desbloqueados puedan avanzar y generar los resultados esperados./.

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