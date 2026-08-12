Finlandia amplía oportunidades para el talento tecnológico de Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El programa Discover Finland, impulsado por Business Finland, ha atraído a más de 600 profesionales del sector tecnológico de Vietnam desde su lanzamiento oficial en 2025, ofreciéndoles la oportunidad de conocer nuevas perspectivas de desarrollo profesional en Finlandia.



Business Finland, organismo del Gobierno finés encargado de financiar la innovación y prestar servicios de apoyo a la internacionalización, así como de promover el turismo y la inversión y atraer talento al país, dio a conocer hoy esta información .



El resultado refleja el creciente interés del talento vietnamita por las oportunidades profesionales internacionales, en las que cada vez cobran mayor importancia, además de los ingresos, la posibilidad de adquirir experiencia internacional, el aprendizaje continuo y un entorno empresarial de calidad.



Una encuesta reciente de Coc Coc Research y Viec Lam 24h muestra que el 77% de los trabajadores vietnamitas concede importancia a un entorno laboral saludable y equilibrado, lo que evidencia un cambio significativo en las prioridades profesionales de la fuerza laboral del país.



Según Nguyen Trung, director de Operaciones y presidente de los consejos de administración de Tekai y Qaraton Technologies, comprender la cultura local es un factor clave para tener éxito al trabajar en el extranjero. Para desarrollar una carrera internacional no basta con contar con competencias técnicas, sino que también es fundamental comprender las formas de comunicación, colaboración y toma de decisiones para adaptarse eficazmente a un nuevo entorno.



El directivo destacó que la sólida preparación profesional es uno de los principales factores por los que el talento vietnamita es bien recibido tanto en Finlandia como en el mercado laboral internacional. A su juicio, el entorno laboral finés ofrece condiciones favorables para este perfil profesional, mientras que Discover Finland proporciona herramientas útiles para que los trabajadores vietnamitas puedan desarrollar su carrera en el país.



Por su parte, Le Van Anh, responsable regional de Work in Finland, perteneciente a Business Finland Vietnam, señaló que los profesionales vietnamitas cuentan con una sólida formación técnica y una actitud proactiva para resolver problemas, cualidades que les permiten aportar valor a equipos internacionales.



Explicó que Discover Finland fue concebido con el objetivo de ofrecer a los profesionales vietnamitas una ruta de información clara y fiable que les ayude a prepararse y tomar decisiones sobre su desarrollo profesional en Finlandia.



El programa permite a los participantes conocer mejor la cultura laboral y distintos aspectos prácticos de la vida cotidiana en Finlandia, facilitándoles así una toma de decisiones más informada y una mejor preparación ante futuras oportunidades.



Paralelamente a los esfuerzos de contratación de las empresas finesas, Discover Finland sigue el principio “learning before leaving” (aprender antes de partir). La iniciativa, cofinanciada por la Unión Europea (UE) y gestionada por el departamento Work in Finland de Business Finland, ayuda a los profesionales a prepararse para potenciales oportunidades laborales en el país nórdico mediante diversos eventos, seminarios en línea y materiales de aprendizaje gratuitos./.

VNA