Vietnam y Nueva Zelanda abren nuevas vías para dinamizar el comercio bilateral

Hanoi (VNA) - La visita de Estado a Nueva Zelanda del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la nación, To Lam, tras la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral en febrero de 2025, ofrece nuevas perspectivas para abrir mercados, eliminar barreras y aprovechar mejor el potencial comercial.

Tras más de medio siglo de relaciones diplomáticas, Vietnam y Nueva Zelanda entran en una nueva etapa de cooperación, con amplias oportunidades para impulsar los vínculos económicos y comerciales. Nueva Zelanda cuenta con una economía abierta y fortalezas en agricultura, alimentos, productos lácteos, carne, frutas y productos procesados de alta calidad.

Vietnam, por su parte, dispone de un mercado de más de 100 millones de habitantes, una estructura productiva diversificada y una posición cada vez más relevante en las cadenas regionales de suministro. Esta complementariedad, junto con la participación de ambos países en acuerdos de libre comercio, crea condiciones favorables para ampliar los intercambios.

Vietnam es actualmente el duodécimo socio comercial de Nueva Zelanda, mientras que este último ocupa el puesto 41 entre los socios comerciales del país indochino. Según datos de la Aduana de Vietnam, el comercio bilateral alcanzó 1,5 mil millones de dólares en 2025, un 15,8% más que en 2024. Las exportaciones vietnamitas sumaron 711 millones de dólares y las importaciones, 784 millones.

En los primeros seis meses de 2026, el intercambio bilateral ascendió a 844,4 millones de dólares, un crecimiento interanual del 14,6%. Las exportaciones vietnamitas alcanzaron 399,6 millones de dólares, un 18,8% más, y las importaciones, 444,8 millones, para un alza del 11,1%.

Entre los principales productos vietnamitas exportados a Nueva Zelanda figuran teléfonos y componentes, computadoras, productos electrónicos, productos pesqueros, anacardos y calzado. Vietnam importa principalmente productos lácteos, frutas, madera, materias primas textiles y para el calzado, maquinaria, equipos, repuestos, así como hierro y acero.

El viceministro de Industria y Comercio Nguyen Sinh Nhat Tan destacó que Vietnam considera a Nueva Zelanda un socio importante en Asia-Pacífico y señaló que el crecimiento estable del comercio bilateral, pese a las turbulencias de la economía mundial, demuestra que aún existe un amplio potencial por explotar.

La pertenencia de ambos países a TLC como el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), el de Asociación Económica Integral Regional (RCEP) y el Tratado de Libre Comercio ASEAN-Australia-Nueva Zelanda (AANZFTA), entre otros, permite reducir costos, mejorar la competitividad y ampliar los mercados. En este marco, Vietnam continuará apoyando a las empresas para aprovechar las normas de origen y coordinará con Nueva Zelanda la solución de posibles obstáculos aduaneros y comerciales.

Liz Bell, directora ejecutiva del Consejo Empresarial ASEAN-Nueva Zelanda, afirmó que las empresas neozelandesas también muestran un creciente interés por Vietnam, especialmente en sectores como agricultura de alta tecnología, alimentos de calidad, educación, energías renovables y tecnología.

En el marco de la novena reunión del Comité Conjunto sobre Cooperación Económica y Comercial Vietnam-Nueva Zelanda (JTEC), celebrada en Wellington, ambas partes expresaron su satisfacción por la elevación oficial de sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral en febrero de 2025. Este importante hito proporciona un nuevo impulso y una base sólida para promover la cooperación en ámbitos fundamentales, entre ellos la economía, el comercio y la inversión.

Para alcanzar la meta de tres mil millones de dólares de comercio bilateral en 2026, ambas partes han acordado estudiar nuevas medidas destinadas a ampliar el comercio y la inversión, abrir aún más los mercados agroalimentarios, intensificar la promoción comercial y facilitar el comercio agrícola y forestal de forma verde y sostenible.

Sobre el mercado neozelandés, Do Huu Tung, primer secretario de la Oficina Comercial de Vietnam señala que existe una demanda creciente de productos vietnamitas, desde textiles, productos electrónicos y muebles hasta bienes de consumo y tecnología. Al mismo tiempo, las tendencias de consumo sostenible y respetuoso con el medioambiente ofrecen nuevas oportunidades para las empresas vietnamitas.

No obstante, las barreras técnicas, especialmente en materia de seguridad alimentaria, siguen siendo uno de los principales desafíos. Por ello, se insta a reforzar el apoyo a las empresas en la producción, zonas de cultivo y cría, control de calidad y trazabilidad, así como a actualizar oportunamente las normativas y estándares del mercado neozelandés.

El embajador de Vietnam en Nueva Zelanda, Phan Minh Giang, subrayó que ambos países deben adoptar soluciones innovadoras para eliminar barreras técnicas, aprovechar eficazmente los acuerdos comerciales y facilitar el acceso de sus productos estratégicos a sus respectivos mercados.

El embajador de Vietnam en Nueva Zelanda, Phan Minh Giang. Foto: VNA

Asimismo, consideró necesario intensificar la promoción comercial, fortalecer la conexión empresarial y ampliar los canales de intercambio. La apertura de vuelos directos o conexiones aéreas más convenientes entre ambos países también contribuiría a mejorar la conectividad y generar nuevos impulsos para el comercio bilateral.

Estos esfuerzos, afirmó el diplomático, serán fundamentales para ampliar los mercados y llevar las relaciones comerciales entre Vietnam y Nueva Zelanda hacia un desarrollo más sustantivo, equilibrado y sostenible./.