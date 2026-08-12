Sesiona VIII Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de Vietnam y Australia

Canberra (VNA) - Vietnam y Australia acordaron acelerar la implementación de los compromisos de su Asociación Estratégica Integral y ampliar la cooperación a nuevos ámbitos, durante la octava Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de ambos países (FMM-8), celebrada hoy en Canberra.



El encuentro, copresidido por el ministro vietnamita de Asuntos Exteriores, Le Hoai Trung, y su homóloga australiana, Penny Wong, tuvo lugar en el marco de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, al país oceánico.



Los dos ministros valoraron la celebración de la FMM-8 durante la visita de Estado como una continuación de los contactos de alto nivel y de los avances alcanzados en las relaciones bilaterales, entre ellos la adopción de tres declaraciones conjuntas, que reflejan la creciente confianza estratégica, la convergencia de intereses y una visión compartida entre los dos países.



Ambas partes destacaron los resultados de la aplicación del Programa de Acción de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Australia 2024-2027, cuyos seis pilares han registrado avances. La cooperación en defensa y seguridad se ha profundizado, mientras que el comercio bilateral se duplicó en los últimos cinco años, hasta superar los 14 mil millones de dólares en 2025. También se han ampliado los vínculos en educación y formación, desarrollo, ciencia y tecnología, innovación e intercambios entre los pueblos.



Le Hoai Trung pidió acelerar la transformación de los compromisos de los líderes de ambos países en resultados concretos y propuso que las dos cancillerías refuercen su función de coordinación para supervisar los avances, establecer prioridades, impulsar la ejecución y resolver los obstáculos que puedan surgir.



Penny Wong, por su parte, reafirmó la importancia que Australia concede a la Asociación Estratégica Integral con Vietnam y expresó su voluntad de aprovechar mejor las complementariedades entre ambas economías. Entre las nuevas áreas de cooperación mencionó las cadenas de suministro, las inversiones de alta calidad, la economía verde y digital, las nuevas energías, las industrias del futuro y los ecosistemas de innovación.



En el ámbito regional, Vietnam y Australia coincidieron en la necesidad de promover una estructura regional abierta, inclusiva, transparente y basada en las reglas, y reafirmaron el papel central de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Ambos países acordaron reforzar su coordinación en la ASEAN, las Naciones Unidas, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y otros mecanismos multilaterales.



Australia destacó asimismo la creciente importancia de Hanoi dentro de la ASEAN y de los mecanismos regionales y manifestó su apoyo a la organización de APEC 2027 por parte de Vietnam, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la cooperación económica, el crecimiento sostenible y la conectividad regional.



Sobre el Mar del Este, ambas partes subrayaron la importancia de preservar la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación y sobrevuelo, y reiteraron que las cuestiones deben resolverse respetando el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Al margen de la reunión ministerial, Le Hoai Trung mantuvo un encuentro de trabajo con el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia para intercambiar experiencias sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en la diplomacia.



El ministro señaló que Vietnam atraviesa una etapa decisiva de desarrollo y está aplicando un nuevo modelo con la meta de convertirse en un país desarrollado para 2045. En este proceso, explicó, la política exterior desempeña un papel cada vez más estratégico en la movilización y generación de recursos para el desarrollo nacional, mientras que la diplomacia orientada al desarrollo constituye una prioridad del sector.



Pidió a Australia que siga compartiendo experiencias y apoyando la formación de funcionarios vietnamitas, con el objetivo de avanzar hacia una diplomacia profesional, integral y moderna.



También destacó que la IA está transformando profundamente la economía, la sociedad, la gobernanza y las relaciones internacionales. En la diplomacia, puede mejorar el análisis de políticas, la previsión estratégica y la prestación de servicios públicos, aunque plantea al mismo tiempo nuevos desafíos.



En este sentido, propuso intercambiar experiencias sobre gobernanza de la IA, su aplicación a la formulación de políticas exteriores y a las actividades diplomáticas, el desarrollo de capacidades digitales de los funcionarios y el uso seguro, protegido y responsable de esta tecnología.



Como resultado concreto de este intercambio, el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia anunció que concederá al Ministerio de Asuntos Exteriores de Vietnam tres becas de doctorado especializadas en IA.



Los dos países acordaron además intensificar los intercambios de políticas, la formación y la cooperación entre las instituciones pertinentes, y estudiar la posibilidad de convertir la IA en un tema habitual de diálogo dentro de la FMM y de los mecanismos de cooperación entre ambos ministerios./.

VNA