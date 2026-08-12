Política

Líder vietnamita destaca papel de la amistad entre los pueblos de Vietnam y Nueva Zelanda

El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, destaca el papel de la Asociación de Amistad Nueva Zelanda-Vietnam y propone crear una organización homóloga para reforzar los intercambios entre ambos pueblos.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y Steven Joyce, presidente interino de la Asociación de Amistad Nueva Zelanda-Vietnam. (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y Steven Joyce, presidente interino de la Asociación de Amistad Nueva Zelanda-Vietnam. (Fuente: VNA)

Auckland (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió este 12 de agosto en Auckland con Steven Joyce, presidente interino de la Asociación de Amistad Nueva Zelanda-Vietnam, y representantes de la organización, poco después de iniciar su visita de Estado a este país.

El mandatario vietnamita destacó que este encuentro, primera actividad de su agenda en Nueva Zelanda, refleja los estrechos vínculos y la cercanía entre ambos pueblos. Reconoció asimismo las contribuciones de la asociación al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, especialmente en educación, economía, agricultura y ciencia y tecnología.

El dirigente vietnamita señaló que, tras más de cinco décadas de relaciones diplomáticas, los vínculos bilaterales han avanzado de forma sólida e integral. La elevación de las relaciones a Asociación Estratégica Integral en 2025, afirmó, abrió una nueva etapa de cooperación en diversos ámbitos.

En este contexto, informó de que Vietnam prevé establecer una Asociación de Amistad Vietnam-Nueva Zelanda como contraparte de la organización neozelandesa, con el objetivo de intensificar los intercambios entre ambos pueblos.

Pidió a la asociación seguir actuando como puente entre las dos naciones y promover la cooperación en educación, ciencia y tecnología, cambio climático, agricultura verde y economía. También expresó su deseo de que continúe apoyando a la comunidad vietnamita en Nueva Zelanda.

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El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibe a Steven Joyce, presidente interino de la Asociación de Amistad Nueva Zelanda-Vietnam. (Fuente: VNA)


Por su parte, Steven Joyce Steven Joyce dio una cálida bienvenida a To Lam con motivo de su visita de Estado y destacó las principales actividades de la asociación en materia de intercambio entre los pueblos, cooperación educativa, turismo y conexión de estudiantes vietnamitas que cursan estudios en Nueva Zelanda.

Joyce agradeció el reconocimiento del líder vietnamita a las contribuciones de la asociación y reafirmó su disposición, así como la de la organización, a seguir apoyando a la comunidad vietnamita, reforzar su papel como puente entre ambos países y realizar mayores aportaciones al fortalecimiento de la amistad y la cooperación bilateral./.

VNA
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