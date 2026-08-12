Alto dirigente partidista rinde homenaje a Xaysomphone Phomvihane

Hanoi (VNA)- El miembro de Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, al frente de una delegación de alto nivel, rindió hoy homenaje y asistió a las honras fúnebres de Xaysomphone Phomvihane, miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional de Laos.



En esta ocasión, el alto dirigente partidista vietnamita sostuvo un encuentro con el secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y presidente del país, Thongloun Sisoulith.



Durante la reunión, Cam Tu transmitió sus más sinceras condolencias a Thongloun Sisoulith, y por su conducto al Partido, el Estado, la Asamblea Nacional, el pueblo laosiano y a la familia de Xaysomphone Phomvihane.



Subrayó que el fallecimiento de Xaysomphone Phomvihane constituye una gran pérdida para el Partido, el Estado y el pueblo hermano de Laos.



Para Vietnam, añadió, desaparece también un gran amigo y un camarada entrañable y leal, quien siempre manifestó profundos sentimientos y un valioso apoyo, y trabajó incansablemente por fortalecer la gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre Vietnam y Laos.





El miembro de Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, se reúne con el secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y presidente del país, Thongloun Sisoulith. Foto: VNA

Cam Tu informó al dirigente laosiano de que, durante los dos últimos días, cientos de delegaciones de dirigentes y representantes de organismos centrales y locales, ministerios, sectores y organizaciones de Vietnam acudieron a la Embajada de Laos en Hanoi y a los Consulados Generales de Laos en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang para rendir homenaje y firmar el libro de condolencias por el fallecimiento del presidente de la Asamblea Nacional de Laos. Las representaciones de Vietnam en el extranjero visitaron las respectivas misiones diplomáticas de Laos para expresar sus condolencias.



Estos gestos reflejan los profundos y constantes sentimientos de los dirigentes, funcionarios, militantes y el pueblo vietnamitas hacia el Partido, el Estado y el pueblo hermano de Laos, así como hacia Xaysomphone Phomvihane.



Por su parte, Thongloun Sisoulith expresó su profundo agradecimiento al Partido y al Estado de Vietnam, así como personalmente a To Lam, por permanecer siempre al lado del Partido, el Estado y el pueblo laosianos en los momentos importantes.



El Partido y el Estado de Laos, el propio secretario general y presidente del país, así como la familia de Xaysomphone Phomvihane, manifestaron su profunda emoción y gratitud por los sentimientos de lealtad y fraternidad del Partido, el Estado y el pueblo vietnamita.



Además de celebrar ceremonias oficiales de duelo nacional en Vietnam, el país envió delegaciones de alto nivel, encabezadas por dirigentes principales, a Vientiane para expresar sus condolencias y participar en las ceremonias de homenaje y despedida de Xaysomphone Phomvihane.



Según Thongloun Sisoulith, estos hechos constituyen una viva muestra de la profunda fraternidad, la lealtad y la tradición solidaria en cualquier circunstancia que caracteriza las relaciones entre los dos Partidos y países.



El dirigente laosiano expresó su confianza en que, con el oportuno y valioso apoyo y acompañamiento del Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam, junto con la determinación del pueblo laosiano de transformar el dolor en acción, el Partido, el Estado, la Asamblea Nacional, el Gobierno y el pueblo de Laos, así como la familia de Xaysomphone Phomvihane, superarán pronto esta pérdida.



Afirmó que Laos continuará esforzándose por cumplir con éxito las resoluciones de su XII Congreso Nacional del Partido y el X Plan quinquenal de Desarrollo Socioeconómico, y seguirá trabajando junto a Vietnam para fortalecer y desarrollar sin cesar la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre Laos y Vietnam.



En esta ocasión, ambas partes también intercambiaron opiniones sobre diversas medidas destinadas a seguir promoviendo una cooperación más profunda y eficaz entre los dos Partidos y Estados, concretar los acuerdos alcanzados por sus altos dirigentes y contribuir de manera práctica al desarrollo de cada nación, así como a la paz, la estabilidad y el desarrollo de la región./.