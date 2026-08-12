Sociedad

Vietnam refuerza enseñanza del vietnamita entre comunidades en el extranjero

Vietnam reforzará la enseñanza del vietnamita en el extranjero con apoyo a docentes, transformación digital e inteligencia artificial.

Profesores del CVCEC ilustran el idioma vietnamita mediante imágenes vívidas. (Foto: VNA)
Profesores del CVCEC ilustran el idioma vietnamita mediante imágenes vívidas. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam reforzará la preservación y enseñanza del vietnamita entre sus comunidades en el extranjero mediante un mayor apoyo a los docentes y centros educativos, así como el impulso de la transformación digital y el uso de inteligencia artificial (IA).

Así lo destacó este 12 de agosto la viceministra de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang durante la ceremonia de clausura del Día de Honra de la Lengua Vietnamita en la comunidad de connacionales en el extranjero 2026, celebrada en Hanoi con participación presencial y conexión virtual con las representaciones vietnamitas, asociaciones de compatriotas y organismos competentes de las 34 provincias y ciudades del país.

La viceministra señaló que el proyecto “Día de Honra de la Lengua Vietnamita en la comunidad de connacionales en el extranjero para el período 2023-2030” ha logrado resultados concretos tras más de cuatro años de aplicación, con numerosas iniciativas surgidas de los propios docentes que enseñan vietnamita en distintos países y territorios.

Para Le Thi Thu Hang, preservar el idioma significa también conservar los valores culturales, las tradiciones y las raíces nacionales. Para los vietnamitas que viven fuera del país, la lengua constituye además un importante vínculo con sus familias y su patria.

El Estado desempeña un papel de orientación y apoyo, mientras que las representaciones vietnamitas, las asociaciones, las escuelas y los docentes son fuerzas directamente implicadas en la promoción de la enseñanza del idioma. La familia, sin embargo, sigue siendo el espacio fundamental para conservarlo y transmitirlo de generación en generación.

En este sentido, Vietnam intensificará los esfuerzos para promover la incorporación del vietnamita a los programas educativos de los países de acogida. Esta orientación forma parte de la aplicación de la Resolución 23-NQ/TW, aprobada el pasado 2 de agosto por el Buró Político sobre el trabajo con los vietnamitas en el extranjero.

La viceministra informó de que el Gobierno elaborará próximamente un programa de acción para aplicar la resolución, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores, otras carteras, organismos, localidades y representaciones vietnamitas en el extranjero desarrollarán sus respectivos planes.

Las autoridades también prevén reforzar el apoyo material y financiero y la capacitación profesional de los docentes y centros comunitarios de enseñanza del vietnamita.

Al mismo tiempo, se continuará promoviendo el papel de los vietnamitas en el extranjero como “embajadores culturales y de amistad” para difundir la imagen de Vietnam y su gente, reconocer el talento de la comunidad y reforzar el papel de los Centros Culturales de Vietnam en el exterior.

Durante la ceremonia, expertos, profesores y representantes de la comunidad vietnamita compartieron experiencias y propuestas para mejorar la enseñanza del idioma, con especial atención a la estandarización de los programas, la transformación digital y la aplicación de IA.

Entre las propuestas figura la creación de una “Biblioteca común de materiales didácticos de vietnamita”, una red de formación de docentes y mecanismos para movilizar recursos sociales destinados a preservar y difundir el idioma entre los vietnamitas en todo el mundo./.

VNA
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