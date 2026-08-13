Sociedad

Más vietnamitas buscan autonomía en la vejez

Los vietnamitas priorizan cada vez más la autonomía financiera y sanitaria en la vejez, impulsando nuevas oportunidades para la economía plateada del país.

Ancianos vietnamitas en un festival de oficio tradicional. (Foto: VNA)
Ancianos vietnamitas en un festival de oficio tradicional. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El aumento de la esperanza de vida está cambiando la forma en que los vietnamitas se preparan para la vejez, con una creciente prioridad a la autonomía financiera y de salud, así como al deseo de continuar trabajando después de los 65 años. Esta tendencia abre nuevas oportunidades para el desarrollo de la denominada economía plateada en Vietnam.

Según la encuesta Manulife Asia Care 2026, realizada entre más de 1.000 vietnamitas, las personas prevén necesitar durante su vejez un promedio de 10 años de cuidados por parte de terceros y 13 años de apoyo financiero. Entre los mayores de 60 años, el período previsto de dependencia económica aumenta a 15 años, mientras que el de necesidad de cuidados se sitúa en nueve años.

Los gastos de vida durante esta etapa también representan un desafío. Los encuestados estiman que necesitarán un promedio de 11,8 millones de dongs (unos 450 dólares) mensuales, lo que supone una presión considerable para las personas y sus familias.

En este contexto, la autonomía empieza a ser considerada como una nueva forma de “patrimonio”. El 89% de los participantes considera que la independencia financiera y la autonomía personal son el legado que desean dejar a sus familias, mientras que el 57% aspira a no convertirse en una carga para sus familiares.

Esta percepción también está modificando la distribución de los activos familiares. En lugar de priorizar la acumulación de patrimonio para los hijos, los encuestados prevén destinar alrededor de dos tercios de sus bienes a sus propias necesidades durante la última etapa de la vida.

La tendencia a reducir la dependencia de las generaciones posteriores también se refleja en las fuentes de financiación previstas. El 81% afirma que recurrirá principalmente a sus propios ahorros para cubrir los gastos durante la vejez, frente a solo un 21% que espera recibir apoyo de sus hijos. Además, el 86% considera que mantener la independencia financiera y de salud es más importante que el valor de los bienes que dejarán a la siguiente generación.

Estos cambios indican que la jubilación empieza a ser concebida no simplemente como una etapa de inactividad laboral, sino como un período que requiere una planificación activa de las finanzas, la salud y la participación en la vida económica.

En materia financiera, el 51% de los encuestados ha aumentado sus depósitos de ahorro, el 45% ha adquirido seguros de salud u otros productos relacionados y el 26% participa en fondos de inversión. Sin embargo, solo el 27% ha destinado recursos a inversiones capaces de generar ingresos periódicos, lo que evidencia una brecha entre las necesidades identificadas y las medidas adoptadas para garantizar ingresos durante la vejez.

Otro dato destacado es que el 69% de los participantes desea continuar trabajando después de los 65 años. Esto refleja una concepción más activa de la jubilación y el deseo de mantener un ritmo de vida y seguir participando en actividades económicas durante la etapa posterior a la edad laboral.

La directora general de Manulife Vietnam, Tina Nguyen, señaló que los vietnamitas están cambiando su percepción de la vejez, de una etapa de dependencia a un período que requiere una preparación activa. Según ella, la independencia financiera y de salud es considerada cada vez más un patrimonio de valor para las familias.

Desde el punto de vista económico, este cambio puede modificar la estructura de la demanda en los próximos años. A medida que la población viva más tiempo y busque mantener su autonomía durante más años, aumentará la demanda no solo de productos de ahorro, seguros e inversión, sino también de servicios de salud, asistencia cotidiana y modalidades de consumo adaptadas a la etapa posterior a la edad laboral./.

VNA
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