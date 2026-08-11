Casi dos millones de residentes de Ciudad Ho Chi Minh reciben revisiones médicas gratuitas

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Cerca de dos millones de residentes de Ciudad Ho Chi Minh recibieron revisiones médicas gratuitas hasta este 10 de agosto, como parte del programa municipal de exámenes de salud universales.



Según el Departamento de Salud de la ciudad, aunque varias localidades ya han superado el 60% de cobertura, otras todavía registran tasas inferiores al 5%, lo que evidencia importantes diferencias en la implementación del programa.



Durante la primera etapa, se realizaban revisiones a una media de entre 30 mil y 40 mil personas por semana. Sin embargo, en las últimas tres semanas, esa cifra se ha disparado hasta alcanzar entre 300 mil y 400 mil personas. Este fuerte aumento refleja una mayor implicación de las autoridades locales y los centros sanitarios, así como una participación cada vez más activa de la población.



Las seis localidades con mayores tasas de cobertura son el barrio de Phuoc Thang (63,83%), la comuna de An Nhon Tay (52,77%), la zona especial de Con Dao (52,36%), la comuna de Thanh An (48,12%), la comuna de Xuan Thoi Son (41,04%) y la comuna de Long Hai (40,11%). En el extremo opuesto, los barrios de Ben Thanh y Ban Co registraban tasas inferiores al 5%, del 3,34% y el 4,86%, respectivamente, hasta el 10 de agosto.



El director del Departamento, Tang Chi Thuong, afirmó que el sector sanitario seguirá apoyando a las localidades con menores niveles de cobertura y, al mismo tiempo, instará a las zonas que presentan mejores resultados a llegar a los residentes que todavía no han recibido atención, especialmente las personas mayores, las personas con discapacidad y quienes tienen dificultades para desplazarse, con el fin de garantizar un acceso a la atención sanitaria más amplio y equitativo./.

VNA