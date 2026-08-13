Vietnam y Nueva Zelanda impulsan cooperación en educación superior y formación profesional

Auckland, Nueva Zelanda (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la nación, To Lam, asistió hoy al Foro Vietnam-Nueva Zelanda sobre Educación Superior y Formación Profesional, celebrado en Auckland en el marco de su actual visita de Estado al país oceánico.



En el foro, Penny Simmonds, ministra neozelandesa de Educación Terciaria y ministra de Ciencia, Innovación y Tecnología, destacó los vínculos duraderos y amplios entre ambos países y afirmó que la cooperación educativa ha sido uno de los pilares de las relaciones bilaterales y seguirá siendo un componente importante de la Asociación Estratégica Integral.



Celebró la firma de un acuerdo de cooperación educativa durante la visita y señaló que ambas partes han acordado promover una colaboración más práctica y eficaz para construir un sistema educativo sostenible, inclusivo y resiliente, acelerar la transformación digital, desarrollar recursos humanos de alta calidad y preparar a los estudiantes para adaptarse a los rápidos cambios de la era digital.



Al destacar los resultados positivos de la cooperación bilateral en diversos ámbitos, expresó su esperanza de que ambos países continúen trabajando juntos en materia educativa para dotar a los estudiantes de las competencias necesarias para triunfar en el mundo actual.



El Gobierno de Nueva Zelanda continuará apoyando los cursos de inglés de corta duración para funcionarios vietnamitas, facilitando los intercambios de estudiantes y académicos y reforzando la cooperación entre las instituciones educativas de ambos países, contribuyendo a que los estudiantes vietnamitas puedan acceder en Vietnam a una educación de calidad neozelandesa, añadió la ministra.



En su intervención, To Lam afirmó que Vietnam considera el desarrollo humano como el centro, el objetivo y la fuerza motriz de la construcción y defensa nacional. El Partido y el Estado han identificado la educación y la formación como una prioridad nacional de primer orden, mientras que la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital son consideradas motores fundamentales de la productividad laboral, la competitividad nacional y un crecimiento de calidad.



Señaló que tanto Vietnam como Nueva Zelanda conceden importancia a la educación, promueven la innovación, persiguen un crecimiento verde y un desarrollo sostenible, respetan el derecho internacional y colocan a las personas en el centro de sus políticas de desarrollo.



Nueva Zelanda cuenta con una amplia experiencia en la construcción de un sistema educativo de alta calidad y flexible, centrado en los estudiantes, las competencias prácticas, la investigación, la innovación y las necesidades de la economía.



También posee fortalezas en agricultura de alta tecnología, tecnología alimentaria, gestión de recursos, economía verde, transformación digital, desarrollo sostenible y gobernanza pública moderna. Estos ámbitos están estrechamente alineados con las necesidades de desarrollo de Vietnam y ofrecen numerosas oportunidades para una cooperación bilateral práctica.



Acto de intercambio de acuerdos de cooperación entre ambos países. (Foto: VNA)



Con el fin de impulsar de manera más sustantiva las alianzas en educación superior y formación profesional, To Lam instó a ambas partes a desarrollar conjuntamente recursos humanos de alta calidad para las economías digital, verde, circular y basada en el conocimiento, priorizando áreas con una fuerte demanda y un alto grado de complementariedad, como la inteligencia artificial (IA), la ciencia de datos, las tecnologías digitales, la ciberseguridad, la biotecnología, la agricultura inteligente, la tecnología alimentaria, las energías renovables, las tecnologías ambientales, la gobernanza pública y las nuevas profesiones del futuro.



Las dos partes deben promover la cooperación en investigación, innovación y transferencia de conocimientos. Las universidades y los institutos de investigación deben convertirse en centros de creación de conocimiento, conexión con las empresas y respuesta a los desafíos del desarrollo.



El dirigente vietnamita propuso establecer más grupos conjuntos de investigación, programas de codirección de tesis doctorales, proyectos de innovación y mecanismos para trasladar los resultados de la investigación a la práctica.



Vietnam y Nueva Zelanda también necesitan reforzar la cooperación en educación profesional y desarrollo de competencias mediante la creación de programas de formación flexibles, el reconocimiento de créditos y competencias, así como la promoción de la formación en el lugar de trabajo y programas de capacitación y actualización de competencias para la fuerza laboral, añadió.



Expresó su esperanza de que ambas partes continúen ampliando los intercambios entre estudiantes, profesores, científicos, expertos y gestores educativos. Cada profesor, científico y estudiante es un embajador del conocimiento y la amistad, contribuyendo a fortalecer y ampliar las relaciones entre ambos países.



Los acuerdos de cooperación deben traducirse próximamente en planes de acción concretos, con objetivos claros, responsables, recursos, resultados previstos y mecanismos de evaluación. La cooperación educativa en la nueva etapa debe medirse por resultados tangibles: que los estudiantes adquieran mejores competencias, las instituciones educativas innoven con mayor fuerza, las empresas tengan acceso a recursos humanos más adecuados y la sociedad se beneficie más del conocimiento y la innovación.



El dirigente vietnamita instó a los organismos de gestión, universidades, instituciones de formación profesional, institutos de investigación y empresas de ambos países a seleccionar ámbitos prioritarios, desarrollar proyectos conjuntos capaces de generar un impacto significativo y mantener canales de diálogo periódicos, de modo que los compromisos asumidos hoy puedan convertirse pronto en resultados prácticos.



En el foro, varias universidades vietnamitas y neozelandesas intercambiaron documentos sobre cooperación educativa./.