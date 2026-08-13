Máximo dirigente de Vietnam se reúne con la Gobernadora General de Nueva Zelanda

Auckland, Nueva Zelanda (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del Estado, To Lam, se reunió hoy en Auckland con la Gobernadora General de Nueva Zelanda, Dame Cindy Kiro, tras la ceremonia oficial de bienvenida celebrada en la Casa de Gobierno, en el marco de su visita de Estado a Nueva Zelanda.

La Gobernadora General destacó el significado histórico de la visita, al señalar que es la primera vez que un dirigente vietnamita visita Nueva Zelanda simultáneamente en calidad de secretario general del Comité Central del PCV y presidente del Estado.

Impresionada por el rápido desarrollo de Vietnam y su creciente posición internacional, afirmó que, aunque Nueva Zelanda y Vietnam están separados por un vasto océano, ambos países comparten la aspiración de construir una región estable, pacífica y próspera. En un contexto de creciente incertidumbre mundial, subrayó la necesidad de que los dos países sigan fortaleciendo la cooperación.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del Estado, To Lam, se reúne con la Gobernadora General de Nueva Zelanda, Dame Cindy Kiro, Foto: VNA

También señaló que las relaciones bilaterales han avanzado no solo sobre la base de una sólida confianza política, sino también gracias a los vínculos entre los pueblos, en particular a través de la comunidad vietnamita de unas 15.000 personas residente en Nueva Zelanda.

Al expresar su aprecio por la cultura y la gastronomía vietnamitas, la Gobernadora General enfatizó que las relaciones bilaterales no se construyen únicamente mediante los vínculos entre los Gobiernos, sino también a través de las conexiones entre universidades, familias y comunidades.

Manifestó su convicción de que la visita de Estado del máximo dirigente vietnamita contribuirá no solo a impulsar la cooperación bilateral, sino también a estrechar los lazos entre ambos países y sus pueblos.

Por su parte, To Lam agradeció a la Gobernadora General, a los dirigentes y al pueblo de Nueva Zelanda por la cálida, atenta y culturalmente distintiva acogida brindada a la delegación vietnamita.

El dirigente valoró altamente el papel de la Gobernadora General Dame Cindy Kiro en la promoción de iniciativas relacionadas con el bienestar social, la conservación de la naturaleza, la sensibilización pública y la cohesión comunitaria. Asimismo, destacó el creciente papel, prestigio e imagen positiva de Nueva Zelanda en la región y en el mundo.

El dirigente compartió los logros alcanzados por Vietnam tras cuatro décadas de Renovación, así como una visión general de la situación socioeconómica del país y sus principales orientaciones de desarrollo.

El secretario general y presidente To Lam valoró altamente más de medio siglo de relaciones entre Vietnam y Nueva Zelanda, cimentadas en la confianza política, el respeto mutuo y el afecto sincero entre los pueblos de ambos países.

Señaló que Nueva Zelanda siempre ha sido un amigo y socio de confianza de Vietnam y ha brindado un importante apoyo al país en la formación de recursos humanos y la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) en diversos ámbitos, entre ellos la agricultura, la respuesta al cambio climático, la recuperación ante desastres y la educación.

Agradeció a la Dame Cindy Kiro sus contribuciones al fortalecimiento de la amistad entre ambos países y expresó su convicción de que Nueva Zelanda continuará siendo un socio importante que acompañe a Vietnam en su proceso de industrialización, modernización e integración internacional.

Propuso que la Gobernadora General siga impulsando los programas de cooperación para el desarrollo en Vietnam en materia de educación, agricultura, respuesta al cambio climático e igualdad de género.

Al destacar que la comunidad vietnamita de unas 15.000 personas en Nueva Zelanda constituye un puente de amistad entre los dos países, el secretario general y presidente To Lam expresó su esperanza de que la Gobernadora General Kiro continúe prestando atención a la comunidad y creando condiciones favorables para que esta siga desarrollándose, realice contribuciones positivas a la sociedad neozelandesa y fortalezca las relaciones bilaterales.

También sugirió que Nueva Zelanda apoye a Vietnam en la enseñanza del inglés, contribuyendo a la implementación exitosa del plan para convertir el inglés en segunda lengua en Vietnam.

La Gobernadora General acogió favorablemente y coincidió con las propuestas, y afirmó que continuará apoyando y prestando atención a las cuestiones de cooperación para el desarrollo entre ambos países, especialmente en materia de educación, que considera un importante puente de amistad entre las dos naciones y sus pueblos.

En la reunión, ambas partes acordaron llevar la Asociación Estratégica Integral Vietnam–Nueva Zelanda a una nueva etapa. El secretario general y presidente To Lam afirmó que, en su calidad de coordinador de las relaciones ASEAN–Nueva Zelanda para el período 2024-2027, Vietnam hará todo lo posible por profundizar los vínculos bilaterales y hacerlos más sustantivos.

La dirigente anfitriona expresó su agradecimiento por el apoyo de Vietnam en su papel como coordinador de las relaciones ASEAN–Nueva Zelanda, y subrayó que ambos países cuentan con un gran potencial de cooperación no solo a nivel bilateral, sino también en cuestiones multilaterales.

Las dos partes acordaron continuar coordinándose estrechamente y apoyándose mutuamente en los foros multilaterales, contribuyendo a construir un entorno regional y mundial pacífico, estable, cooperativo y orientado al desarrollo.

Con motivo de la ocasión, el máximo dirigente vietnamita invitó a la Gobernadora General de Nueva Zelanda a visitar Vietnam. Al aceptar la invitación, Dame Cindy Kiro expresó nuevamente su afecto por Vietnam y su pueblo, describiendo a Vietnam como una nación resiliente, y manifestó su deseo de visitar el país próximamente./.