Vietnam y Nueva Zelanda impulsan nueva etapa de cooperación

Wellington (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, y el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, se reunieron hoy con la prensa en la ciudad de Auckland y presenciaron la entrega de varios documentos de cooperación entre ambos países.



En su intervención, el primer ministro Christopher Luxon afirmó que la visita de Estado del secretario general y presidente To Lam ha logrado resultados muy positivos, contribuyendo a impulsar unas relaciones de amistad entre ambos países cada vez más sustanciales y eficaces.



Luxon manifestó su impresión y admiración por los logros socioeconómicos alcanzados por Vietnam en los últimos años y destacó el creciente dinamismo de las relaciones entre ambos países, que ya mantienen una cooperación concreta en numerosos ámbitos y continúan ampliando sus vínculos, especialmente en educación y agricultura, aportando un nuevo impulso a la relación bilateral.



De cara al futuro, el primer ministro neozelandés expresó su deseo de que más empresas de ambos países inviertan y desarrollen proyectos de cooperación con éxito en sus respectivos mercados, en particular en la formación de recursos humanos de alta calidad, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la agricultura y el medio ambiente.



Christopher Luxon también valoró el papel central de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la influencia de Vietnam en la región, y afirmó que la visita ha sido muy exitosa y contribuirá a definir las relaciones entre Vietnam y Nueva Zelanda durante las próximas décadas.





El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, y el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, presencian el intercambio de documentos de cooperación entre ambos países. Foto: VNA

Por su parte, To Lam subrayó que, en un contexto internacional marcado por profundas transformaciones, la Asociación Estratégica Integral entre ambos países continúa consolidándose y desarrollándose sobre la base de una relación de confianza, una visión compartida y amplias oportunidades de cooperación, contribuyendo a fortalecer la resiliencia, el diálogo, la cooperación y el desarrollo sostenible en la región y a escala mundial.



Al informar sobre los resultados de las conversaciones, To Lam señaló que ambas partes alcanzaron numerosos acuerdos concretos y prácticos. Coincidieron en intensificar los contactos a todos los niveles y promover acciones efectivas para garantizar que los compromisos de alto nivel se traduzcan en resultados tangibles.



También acordaron impulsar una transformación significativa en la cooperación comercial y de inversión, acorde con el potencial de ambos países, y crear condiciones favorables para alcanzar próximamente el objetivo de un comercio bilateral de tres mil millones de dólares.



La cooperación en agricultura, medioambiente, ciencia y tecnología fue identificada como uno de los pilares fundamentales de las relaciones bilaterales y como un ámbito acorde con los objetivos de desarrollo de ambos países.



Las partes acordaron promover la economía verde, el desarrollo de bajas emisiones y la adaptación al cambio climático, así como construir modelos emblemáticos de cooperación en agricultura y desarrollo sostenible.



Vietnam valoró el apoyo práctico y eficaz de Nueva Zelanda a la agricultura adaptada al cambio climático en la región del delta del Mekong.



La cooperación en educación y formación, turismo e intercambios entre los pueblos continuará ampliándose, con el objetivo de desarrollar recursos humanos de alta calidad para la nueva etapa de crecimiento, fortalecer los vínculos entre las poblaciones de ambos países a través del turismo y alentar a las aerolíneas a establecer próximamente vuelos directos entre Vietnam y Nueva Zelanda.



Ambas partes abogaron por reforzar la coordinación y el apoyo mutuo en los foros multilaterales, contribuir a la construcción de un orden internacional inclusivo y basado en normas, consolidar un entorno de seguridad y paz favorable al desarrollo y promover la solución pacífica de las controversias sobre la base del derecho internacional, en particular de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Al valorar el papel y las contribuciones positivas de Nueva Zelanda en los mecanismos regionales e internacionales, To Lam afirmó que Vietnam apoya el impulso de unas relaciones entre la ASEAN y Nueva Zelanda más sustanciales y eficaces, así como el fortalecimiento del papel central de la ASEAN.



En esta ocasión, To Lam y Christopher Luxon presenciaron la entrega de varios documentos de cooperación relacionados con las operaciones de mantenimiento de la paz; educación; agricultura y medioambiente; y un paquete de acuerdos sobre acceso a mercados.



Asimismo, se entregaron cartas relativas a nuevas subvenciones destinadas a la Iniciativa CGIAR Asian Mega Deltas y la Iniciativa de Agricultura Inteligente y Adaptada al Clima de la ASEAN./.