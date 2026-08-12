Premier vietnamita recibe al embajador saliente de Israel

Hanoi (VNA) – El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, elogió las contribuciones del embajador de Israel en Vietnam, Yaron Mayer, al desarrollo positivo de la amistad y la cooperación multifacética entre ambas naciones durante sus cuatro años de misión diplomática.



Al recibir al saliente embajador de Israel, el premier destacó la firma del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam e Israel (VIFTA) y la apertura de una ruta aérea directa entre Hanoi y Tel Aviv por parte de una aerolínea israelí como importantes hitos que han sentado bases más sólidas para ampliar la cooperación en comercio, inversión y turismo, así como los intercambios entre los pueblos de ambos países.



El jefe del Gobierno señaló que el comercio bilateral ha mantenido una tendencia al alza y alcanzó los 3.630 millones de dólares en 2025, un incremento de casi el 12% respecto al año anterior. Afirmó que ambos países aún cuentan con un amplio margen para ampliar la cooperación, especialmente en ciencia y tecnología, innovación, agricultura inteligente y economía circular.



En esta ocasión, Le Minh Hung pidió al Gobierno de Israel que continúe creando condiciones favorables para los vietnamitas que viven, estudian y trabajan en ese país. Asimismo, expresó su esperanza de que Yaron Mayer, en cualquier cargo que desempeñe en el futuro, siga contribuyendo al fortalecimiento de la amistad y la cooperación multifacética entre Vietnam e Israel.



El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, recibe al embajador israelí, Yaron Mayer. (Foto: VNA)

Por su parte, Yaron Mayer expresó su profundo afecto por Vietnam y su pueblo y reafirmó el deseo de Israel de seguir ampliando la cooperación con Vietnam en ámbitos como la innovación, la agricultura de alta tecnología y la energía.



El embajador agradeció al Gobierno, los ministerios y los organismos vietnamitas por el apoyo y la estrecha coordinación brindados a sus homólogos israelíes para ampliar y profundizar la cooperación bilateral.



Señaló que Vietnam e Israel aún cuentan con un gran potencial para ampliar la cooperación y los intercambios entre sus pueblos, y afirmó que conservará con especial cariño los recuerdos de su estancia en Vietnam y continuará contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones bilaterales en el futuro./.