Vietnam promueve cooperación con socio estadounidense en industria de semiconductores

Hanoi (VNA)- El viceprimer ministro Ho Quoc Dung recibió hoy en Hanoi a Gianluca Pettiti, presidente y director de operaciones del grupo estadounidense Thermo Fisher Scientific, para analizar las prioridades de Vietnam en el desarrollo del ecosistema de innovación y tecnología.



Al dar la bienvenida a Pettiti y su delegación, el subjefe de Gobierno valoró la participación cada vez más profunda de grupos tecnológicos líderes como Thermo Fisher Scientific en el ecosistema científico y tecnológico de Vietnam, mediante inversiones, investigación y desarrollo, transferencia de tecnología, formación de recursos humanos y cooperación con institutos de investigación, universidades y empresas del país.



En particular, apreció el interés de Thermo Fisher Scientific en ampliar su presencia y explorar oportunidades de inversión a largo plazo en Vietnam, incluidos proyectos de infraestructura tecnológica, laboratorios compartidos y producción en los sectores de semiconductores y tecnología médico-biológica en Hanoi.



Asimismo, destacó la cooperación entre Thermo Fisher Scientific y el Centro Nacional de Innovación (NIC) para preparar un foro destinado a acompañar a Vietnam en la concreción de sus aspiraciones de desarrollo de la industria de semiconductores, inteligencia artificial (IA) e innovación. En ese marco, ambas partes prevén firmar un memorando de entendimiento para coordinar la investigación y desarrollar un laboratorio compartido en el NIC, centrado en semiconductores, ciencia de materiales, biotecnología y ciencias de la vida.



El viceprimer ministro reconoció las experiencias y propuestas presentadas por Pettiti y los miembros de la delegación, especialmente las relacionadas con el modelo de laboratorios compartidos en Vietnam. Consideró que dichas aportaciones constituyen una fuente de referencia valiosa y reflejan el compromiso de Thermo Fisher Scientific con la construcción y el desarrollo de un ecosistema científico y tecnológico integral en el país.



Sobre esta base, pidió al grupo estadounidense coordinarse estrechamente con el NIC y con los organismos, universidades e institutos de investigación pertinentes para convertir cuanto antes el memorando de entendimiento en programas y proyectos concretos. Como prioridad inmediata, ambas partes trabajarán en la creación de un laboratorio compartido en el NIC especializado en semiconductores y tecnología médico-biológica, destinado a atender las necesidades de investigación, formación, ensayo y desarrollo de productos.



Reafirmando que el Gobierno vietnamita está dispuesto a acompañar y crear las mejores condiciones para los inversores, Quoc Dung expresó su deseo de que Thermo Fisher Scientific continúe ampliando sus inversiones y poniendo en marcha programas de cooperación concretos y eficaces en el país.



Por su parte, Gianluca Pettiti expresó su admiración por el desarrollo de Vietnam, así como su confianza en que el país alcanzará nuevos logros en materia de innovación. Destacó el rápido crecimiento económico, la estabilidad, el sólido ecosistema de innovación y el marco jurídico y políticas orientadas al futuro como factores que favorecen la cooperación y la inversión.



En cuanto a las oportunidades de colaboración, afirmó que Thermo Fisher Scientific desea acompañar y apoyar a Vietnam en la consecución de sus objetivos de desarrollo, especialmente en un contexto en el que el grupo está ampliando su red de operaciones e incrementando sus inversiones tanto en la región como en la nación indochina.



Asimismo, reiteró la disposición de su grupo de cooperar con Vietnam mediante el suministro de equipos forenses y de secuenciación genética para apoyar las labores de búsqueda e identificación de los restos de los mártires desaparecidos.



Fundada en 2006 y con sede en Massachusetts, Estados Unidos, Thermo Fisher Scientific cuenta, a agosto de 2026, con una capitalización bursátil de aproximadamente 219 mil millones de dólares y más de 125.000 empleados en más de 50 países. El grupo desarrolla actividades principalmente en los ámbitos de los semiconductores y las tecnologías médico-biológicas avanzadas.



A partir de los contactos y las conversaciones mantenidos con el NIC, Thermo Fisher Scientific manifiesta su interés en ampliar su presencia y explorar oportunidades de inversión a largo plazo en Vietnam, incluido el desarrollo de infraestructura tecnológica, laboratorios compartidos y proyectos de fabricación relacionados con semiconductores y tecnología médico-biológica en Hanoi./.

VNA