Provincia de Bac Ninh acelera transformación digital de más de 54 mil empresas

Bac Ninh, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Bac Ninh impulsa la transformación digital de su tejido empresarial, integrado por más de 54 mil compañías, alrededor del 95% de ellas pequeñas y medianas empresas (pymes), para elevar la productividad y competitividad y facilitar su incorporación a las cadenas de suministro de grandes grupos y empresas con inversión extranjera directa (IED).



El proceso ya se refleja en empresas como Thang Long, fabricante y exportadora de envases, que ha invertido más de 160 mil dólares en un modelo de fábrica inteligente basado en IoT para gestionar en tiempo real la producción, la maquinaria y el mantenimiento. La compañía prevé destinar otros 190 mil dólares a ampliar el sistema.



Por su parte, la compañía de moda Ha Thanh ha invertido unos 690 mil dólares en automatización durante los últimos tres años. La nueva maquinaria permite reducir la carga de trabajo, mejorar la precisión y disminuir los productos defectuosos. Para 2026, la empresa prevé elevar sus ingresos un 7,1%, hasta unos 23 millones de dólares.



Estas experiencias muestran cómo la digitalización y la automatización permiten reducir tiempos, elevar la productividad, mejorar el control de calidad y responder con mayor rapidez a las exigencias de los clientes, al tiempo que facilitan la integración de las pymes en las cadenas de suministro.



Más apoyo para las pymes



En 2025, las pymes aportaron alrededor del 30,1% del producto regional bruto (PRB) de Bac Ninh y más del 30% de la inversión total de la sociedad. Sin embargo, muchas empresas todavía afrontan dificultades para acceder a las políticas de apoyo, financiación y personal cualificado necesarios para invertir en tecnología.



Vu Van Cuong, subdirector del Departamento de Finanzas de Bac Ninh, señaló que las empresas emergentes e innovadoras no siempre disponen de información suficiente sobre los programas de apoyo, mientras que los procedimientos y requisitos siguen siendo relativamente complejos.



Ante esta situación, la provincia ha puesto en marcha programas de asesoramiento, capacitación y apoyo a la aplicación de plataformas digitales. Hasta ahora, mil 734 pymes han recibido asistencia para la utilización de firmas digitales, con un presupuesto de casi 358 mil dólares.

Una línea de inspección de placas de circuitos electrónicos en una empresa de inversión surcoreana en el Parque Industrial Yen Phong (Bac Ninh). (Fuente: VNA)



Para el período 2026-2030, Bac Ninh prevé establecer un modelo de apoyo adaptado al nivel de preparación y las necesidades de cada empresa, desde la evaluación y el asesoramiento hasta la aplicación de tecnologías digitales, plataformas e inteligencia artificial (IA).



La provincia se ha fijado como objetivo apoyar al menos a 15 mil pymes para 2030, incluidas ocho mil que recibirán asistencia para aplicar soluciones digitales, plataformas e IA.



Las autoridades también promoverán la formación de directivos y trabajadores, así como la cooperación con centros educativos, institutos de investigación y empresas tecnológicas para desarrollar recursos humanos especializados.



Paralelamente, Bac Ninh ampliará la infraestructura digital, especialmente las redes 5G en parques industriales, zonas de alta tecnología y áreas especializadas en tecnología digital.



Con estas medidas, la provincia busca convertir la transformación digital en una herramienta para mejorar la productividad y competitividad empresarial y preparar a las pymes para cumplir los estándares del mercado e integrarse más profundamente en las cadenas globales de suministro./.