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Vietnam aprueba Programa nacional para el desarrollo de recursos humanos en IA

Vietnam aprobó el Programa nacional para el desarrollo de recursos humanos en la inteligencia artificial (IA) hasta 2030, con visión a 2035, según una decisión firmada recientemente por el viceprimer ministro Le Tien Chau.

Foto de ilustración. Fuente: VNA
Foto de ilustración. Fuente: VNA

Hanoi (VNA) - Vietnam aprobó el Programa nacional para el desarrollo de recursos humanos en la inteligencia artificial (IA) hasta 2030, con visión a 2035, según una decisión firmada recientemente por el viceprimer ministro Le Tien Chau.

El programa tiene como objetivo desarrollar recursos humanos en IA capaces de responder a las necesidades de desarrollo de los sectores tecnológicos estratégicos, reforzar la autonomía tecnológica nacional e impulsar la innovación, la transformación digital y el desarrollo de la economía y la sociedad digitales.

Además, busca convertir la capacidad de utilizar y aplicar la IA en una competencia esencial para estudiantes, trabajadores y gerentes.

Para 2030, se espera que al menos el 80% de los alumnos de educación general y de los programas preparatorios universitarios cuenten con conocimientos y competencias básicas en inteligencia artificial.

El objetivo también contempla que el 100% de los estudiantes universitarios y al menos el 80% de los alumnos de formación profesional reciban conocimientos y habilidades fundamentales en inteligencia artificial, ética y seguridad de los datos.

Al menos el 90% de los funcionarios, empleados públicos, trabajadores de las unidades de prestación de servicios públicos y el 100% del personal del sector de la educación y la formación recibirán capacitación y actualización de conocimientos y competencias en inteligencia artificial.

De ellos, un mínimo de 100 mil docentes, profesores universitarios y gestores educativos recibirán formación especializada, mientras que al menos 10 millones de trabajadores serán capacitados o actualizarán sus habilidades básicas para el uso de la inteligencia artificial.

El programa también establece como meta formar y capacitar a un mínimo de 50 mil profesionales con titulación universitaria o superior, capaces de aplicar la IA en sectores y ámbitos prioritarios, así como a al menos 10 mil especialistas altamente cualificados en esta materia, incluidos mil 500 expertos con capacidad para investigar, desarrollar y dominar tecnologías fundamentales.

Asimismo, se prevé la creación de al menos 10 centros especializados de formación e investigación en inteligencia artificial, de los cuales entre cinco y siete alcanzarán un nivel avanzado en la región. También se desarrollarán al menos 25 instituciones de educación superior como núcleos de formación, investigación e innovación en este ámbito.

De cara a 2035, Vietnam busca conformar un ecosistema moderno y sostenible de recursos humanos en inteligencia artificial, de modo que la capacidad de utilizar y aplicar esta tecnología se convierta en una competencia generalizada entre la fuerza laboral. El país aspira a situarse entre las naciones líderes de la región en materia de desarrollo de recursos humanos especializados en IA.

Para alcanzar estos objetivos, se establecerán siete grupos de tareas y soluciones: perfeccionar el marco institucional y los estándares de competencias; desarrollar el personal docente y los equipos de expertos; formar recursos humanos altamente cualificados; ampliar la capacitación, la reconversión profesional y la mejora de competencias; vincular la formación con las empresas y el mercado laboral; desarrollar infraestructuras, datos y entornos de práctica; y elevar la conciencia y generalizar las competencias en inteligencia artificial.

El Programa también presta especial atención al apoyo a las empresas, en particular a las pequeñas y medianas, las cooperativas y los establecimientos de producción y negocios, para facilitar su acceso a programas de capacitación, herramientas de evaluación de competencias y recursos educativos compartidos.

Al mismo tiempo, se priorizará el apoyo a los grupos vulnerables, los trabajadores con riesgo de ser reemplazados por la automatización y los estudiantes de zonas desfavorecidas, con el fin de garantizar un acceso equitativo a las competencias en inteligencia artificial./.

VNA
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