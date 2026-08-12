Vietnam aprueba Programa nacional para el desarrollo de recursos humanos en IA

Hanoi (VNA) - Vietnam aprobó el Programa nacional para el desarrollo de recursos humanos en la inteligencia artificial (IA) hasta 2030, con visión a 2035, según una decisión firmada recientemente por el viceprimer ministro Le Tien Chau.



El programa tiene como objetivo desarrollar recursos humanos en IA capaces de responder a las necesidades de desarrollo de los sectores tecnológicos estratégicos, reforzar la autonomía tecnológica nacional e impulsar la innovación, la transformación digital y el desarrollo de la economía y la sociedad digitales.



Además, busca convertir la capacidad de utilizar y aplicar la IA en una competencia esencial para estudiantes, trabajadores y gerentes.



Para 2030, se espera que al menos el 80% de los alumnos de educación general y de los programas preparatorios universitarios cuenten con conocimientos y competencias básicas en inteligencia artificial.



El objetivo también contempla que el 100% de los estudiantes universitarios y al menos el 80% de los alumnos de formación profesional reciban conocimientos y habilidades fundamentales en inteligencia artificial, ética y seguridad de los datos.



Al menos el 90% de los funcionarios, empleados públicos, trabajadores de las unidades de prestación de servicios públicos y el 100% del personal del sector de la educación y la formación recibirán capacitación y actualización de conocimientos y competencias en inteligencia artificial.



De ellos, un mínimo de 100 mil docentes, profesores universitarios y gestores educativos recibirán formación especializada, mientras que al menos 10 millones de trabajadores serán capacitados o actualizarán sus habilidades básicas para el uso de la inteligencia artificial.



El programa también establece como meta formar y capacitar a un mínimo de 50 mil profesionales con titulación universitaria o superior, capaces de aplicar la IA en sectores y ámbitos prioritarios, así como a al menos 10 mil especialistas altamente cualificados en esta materia, incluidos mil 500 expertos con capacidad para investigar, desarrollar y dominar tecnologías fundamentales.



Asimismo, se prevé la creación de al menos 10 centros especializados de formación e investigación en inteligencia artificial, de los cuales entre cinco y siete alcanzarán un nivel avanzado en la región. También se desarrollarán al menos 25 instituciones de educación superior como núcleos de formación, investigación e innovación en este ámbito.



De cara a 2035, Vietnam busca conformar un ecosistema moderno y sostenible de recursos humanos en inteligencia artificial, de modo que la capacidad de utilizar y aplicar esta tecnología se convierta en una competencia generalizada entre la fuerza laboral. El país aspira a situarse entre las naciones líderes de la región en materia de desarrollo de recursos humanos especializados en IA.



Para alcanzar estos objetivos, se establecerán siete grupos de tareas y soluciones: perfeccionar el marco institucional y los estándares de competencias; desarrollar el personal docente y los equipos de expertos; formar recursos humanos altamente cualificados; ampliar la capacitación, la reconversión profesional y la mejora de competencias; vincular la formación con las empresas y el mercado laboral; desarrollar infraestructuras, datos y entornos de práctica; y elevar la conciencia y generalizar las competencias en inteligencia artificial.



El Programa también presta especial atención al apoyo a las empresas, en particular a las pequeñas y medianas, las cooperativas y los establecimientos de producción y negocios, para facilitar su acceso a programas de capacitación, herramientas de evaluación de competencias y recursos educativos compartidos.



Al mismo tiempo, se priorizará el apoyo a los grupos vulnerables, los trabajadores con riesgo de ser reemplazados por la automatización y los estudiantes de zonas desfavorecidas, con el fin de garantizar un acceso equitativo a las competencias en inteligencia artificial./.

VNA