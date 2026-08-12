Política

Dirigente partidista de Vietnam asiste a funeral del presidente de Asamblea Nacional de Laos

El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, al frente de una delegación nacional de alto nivel, asistió hoy al funeral de Estado y sepelio de Xaysomphone Phomvihane, presidente de la Asamblea Nacional de Laos, celebrados en la Plaza Thatluang, en Vientiane.

Traslado del féretro de Xaysomphone Phomvihane, miembro del Buró Político del PPRL y presidente de la Asamblea Nacional de Laos, al lugar donde se celebrará el funeral. (Foto: VNA)
Traslado del féretro de Xaysomphone Phomvihane, miembro del Buró Político del PPRL y presidente de la Asamblea Nacional de Laos, al lugar donde se celebrará el funeral. (Foto: VNA)

Vientiane (VNA)- El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, al frente de una delegación nacional de alto nivel, asistió hoy al funeral de Estado y sepelio de Xaysomphone Phomvihane, presidente de la Asamblea Nacional de Laos, celebrados en la Plaza Thatluang, en Vientiane.

Al acto asistieron dirigentes y exdirigentes del Partido, el Estado, el Gobierno y la Asamblea Nacional de Laos, familiares de Xaysomphone Phomvihane, dignatarios religiosos, embajadores, representantes de organizaciones internacionales y asociaciones, así como numerosos ciudadanos laosianos.

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El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, al frente de una delegación nacional de alto nivel, rinde homenaje póstumo a Xaysomphone Phomvihane, miembro del Buró Político del PPRL y presidente de la Asamblea Nacional de Laos. (Foto: VNA)

El secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y presidente del país, Thongloun Sisoulith, pronunció la oración fúnebre, repasando más de cinco décadas de trayectoria revolucionaria y las contribuciones de Xaysomphone Phomvihane a la causa común del Partido y el Estado laosianos.

En el elogio fúnebre, fue recordado como un intelectual revolucionario de gran capacidad y visión, con firmeza política, conducta ética ejemplar y plena dedicación al servicio de la Patria y el pueblo.

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El secretario general del PPRL y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, pronuncia la oración fúnebre. (Foto: VNA)

A lo largo de su trayectoria, Xaysomphone Phomvihane ocupó numerosos cargos de responsabilidad, entre ellos miembro del Comité Central del PPRL durante ocho mandatos, miembro del Buró Político en tres mandatos, diputado de la Asamblea Nacional durante siete legislaturas, titular del Comité Central del Frente para la Construcción Nacional de Laos y presidente de la Asamblea Nacional durante las legislaturas IX y X.

En reconocimiento a sus méritos y contribuciones, el Partido y el Estado de Laos, así como la comunidad internacional, le concedieron numerosas y prestigiosas distinciones, entre ellas 17 órdenes de diversa índole. Por su parte, el Partido y el Estado de Vietnam le otorgaron la Orden de Estrella Dorada, la Orden de Ho Chi Minh y otras 22 órdenes, medallas e insignias conmemorativas.

​Los dirigentes del Partido y del Estado de Laos reafirmaron su determinación de continuar su legado y su obra revolucionaria, consolidando el gran bloque de unidad nacional y liderando la construcción y el desarrollo del país. Asimismo, expresaron su solidaridad con la familia del fallecido y su compromiso de educar a las nuevas generaciones siguiendo su ejemplo.

Tras la ceremonia oficial, se celebraron los ritos religiosos para despedir a Xaysomphone Phomvihane y acompañarlo a su última morada./.

VNA
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