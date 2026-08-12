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Frente de la Patria de Vietnam expresa pesar por fallecimiento de dirigente laosiano

El Frente de la Patria de Vietnam expresó profundas condolencias a Laos por el fallecimiento de Xaysomphone Phomvihane y destacó su aporte a los lazos bilaterales.

Xaysomphone Phomvihane, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Popular Revolucionario y presidente de la Asamblea Nacional de Laos. (Fuente: VNA)
Xaysomphone Phomvihane, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Popular Revolucionario y presidente de la Asamblea Nacional de Laos. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)-La presidenta del Frente de la Patria de Vietnam (FPV), Bui Thi Minh Hoai, envió un mensaje de condolencias al Frente para la Construcción Nacional de Laos por el fallecimiento del titular de la Asamblea Nacional del país, Xaysomphone Phomvihane.

Según la carta, el FPV y el pueblo vietnamita lamentan profundamente el fallecimiento de Xaysomphone Phomvihane, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos, presidente de la Asamblea Nacional y extitular del Frente para la Construcción Nacional.

Xaysomphone Phomvihane fue un líder destacado y firme del Partido, del Estado y del pueblo de Laos, así como un hijo ejemplar de la nación laosiana que dedicó toda su vida a la causa de la liberación nacional y a la construcción y el desarrollo de un Laos próspero.

Para el FPV y el pueblo vietnamita, es un gran amigo y un camarada cercano, que siempre cultivó de todo corazón e hizo grandes contribuciones para consolidar y desarrollar las relaciones de gran amistad, solidaridad especial y cooperación integral entre los Partidos, Estados y pueblos de los dos países, así como sus organizaciones de masas.

El fallecimiento de Xaysomphone Phomvihane constituye una pérdida inmensa para el Partido, el Estado, el Frente para la Construcción Nacional y el pueblo de Laos; al mismo tiempo, el FPV y el pueblo vietnamita también pierden a un camarada y a un amigo leal y cercano.

En nombre del Comité Central del FPV, deseamos expresar nuestras más profundas condolencias al Comité Central del Frente para la Construcción Nacional de Laos, al fraternal pueblo laosiano y a toda la familia de Xaysomphone Phomvihane, expresó el mensaje.

"Creemos firmemente que, superando este inmenso dolor y esta gran pérdida, el Partido, el Estado, el Frente para la Construcción Nacional y el pueblo de Laos continuarán unidos y avanzarán con firmeza por la senda de la construcción y el desarrollo de una nación cada vez más próspera y feliz", añadió./.

VNA
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