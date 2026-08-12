Política

Máximo dirigente se reúne con comunidad vietnamita en Nueva Zelanda

El secretario general y presidente To Lam se reunió en Auckland con la comunidad vietnamita en Nueva Zelanda y destacó su papel en el fortalecimiento de los vínculos bilaterales.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, interviene en el encuentro. (Foto: VNA)
El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, interviene en el encuentro. (Foto: VNA)

Auckland (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, junto con una delegación vietnamita de alto nivel, se reunió hoy en Auckland con el personal de la Embajada de Vietnam y representantes de la comunidad vietnamita residente en Nueva Zelanda y en los países insulares del Pacífico Sur.

Durante el encuentro, el embajador de Vietnam en Nueva Zelanda, Phan Minh Giang, informó sobre la situación de la comunidad vietnamita en el país.

Señaló que actualmente viven allí unos 15.000 vietnamitas, quienes se han integrado bien en la sociedad local, al tiempo que mantienen vivas las tradiciones y la identidad cultural vietnamitas y conservan estrechos vínculos con la patria. Asimismo, la comunidad ha realizado importantes contribuciones al fortalecimiento de las relaciones entre Vietnam y Nueva Zelanda.

Se han establecido asociaciones y organizaciones vietnamitas en las principales ciudades de Nueva Zelanda, mientras que las asociaciones de estudiantes vietnamitas desarrollan una intensa actividad.

Cabe destacar la reciente creación de la Red de Conocimiento de Vietnam en Nueva Zelanda, cuyo objetivo es conectar a los intelectuales vietnamitas, intercambiar experiencias y fomentar una comunidad vietnamita unida, bien integrada y próspera.

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El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, entrega una estatua del Presidente Ho Chi Minh a la Embajada vietnamita en Nueva Zelanda. (Foto: VNA)


Los representantes de la comunidad vietnamita expresaron su satisfacción por los logros alcanzados por el país en materia de desarrollo y su confianza en las decisiones estratégicas del Partido y del Estado.

Se comprometieron a reforzar la solidaridad comunitaria, mantener los vínculos con la patria y preservar y promover la identidad cultural y las tradiciones vietnamitas entre los neozelandeses y la comunidad internacional. Asimismo, manifestaron su determinación de contribuir a la construcción de un Vietnam fuerte, próspero y feliz.

Al dirigirse a los presentes, To Lam destacó el desarrollo cada vez más fructífero de las relaciones entre Vietnam y Nueva Zelanda, que cuentan ya con más de cinco décadas de vínculos diplomáticos. Ambos países elevaron sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral en 2025, lo que refleja el alto grado de confianza mutua y una cooperación amplia y profunda en diversos ámbitos.

Afirmó que su visita tiene como objetivo profundizar aún más los lazos bilaterales y promover una cooperación más sustantiva y eficaz. Ambas partes intercambiarán puntos de vista y firmarán acuerdos en diversos ámbitos, con especial atención a aquellos en los que cuentan con fortalezas complementarias.

Señaló que Nueva Zelanda es una nación marítima con importantes capacidades, mientras que Vietnam también posee un gran potencial marítimo y trabaja para convertirse en un país marítimo fuerte.

Al informar a la comunidad vietnamita sobre la situación interna, el máximo dirigente señaló que Vietnam se ha fijado ambiciosos objetivos de desarrollo, entre ellos mantener un crecimiento económico de dos dígitos para avanzar hacia la condición de país de ingresos altos y mejorar continuamente el nivel de vida de la población.

Afirmó que, en los últimos tiempos, todo el sistema político ha desplegado una labor integral y ha logrado resultados iniciales muy positivos, con el respaldo de la población.

Las localidades están aprovechando mejor sus fortalezas y las nuevas oportunidades de desarrollo, mientras que la reorganización del aparato estatal contribuye a elevar la eficiencia de la gestión y la administración social. Paralelamente, se han adoptado diversas resoluciones estratégicas y políticas socioeconómicas destinadas a generar nuevos avances y cumplir los objetivos de desarrollo nacional.

To Lam destacó que, el 2 de agosto, el Buró Político emitió una nueva resolución sobre los asuntos de los vietnamitas en el extranjero. La Resolución N.º 23-NQ/TW reafirma que los vietnamitas residentes en el exterior constituyen una parte inseparable de la nación vietnamita y un importante recurso estratégico para el desarrollo del país.

Tras transmitir un afectuoso saludo a los vietnamitas residentes en Nueva Zelanda y en los países insulares del Pacífico Sur, el máximo dirigente elogió a la comunidad y a las asociaciones vietnamitas por sus valiosas iniciativas.

Calificó a los vietnamitas en el extranjero como “embajadores” que contribuyen a proyectar una imagen positiva de Vietnam en el mundo, y los instó a mantener la solidaridad, preservar el orgullo nacional y las tradiciones culturales, así como a realizar contribuciones concretas al desarrollo del país.

Asimismo, exhortó a los miembros de la comunidad a apoyarse mutuamente, mejorar sus condiciones de vida y mantener estrechos vínculos con la patria, al tiempo que continúan contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones entre Vietnam y Nueva Zelanda./.

VNA
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