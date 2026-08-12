Sociedad

73 vuelos afectados directamente por avistamientos de drones en aeropuerto internacional de Tan Son Nhat

La presencia de drones cerca del aeropuerto de Tan Son Nhat afectó a 73 vuelos y obligó a más de 50 aeronaves a realizar esperas o desviarse.

Los pasajeros esperan en las puertas de embarque (Foto ilustrativa: VNA)
Los pasajeros esperan en las puertas de embarque (Foto ilustrativa: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – La presencia de vehículos aéreos no tripulados (UAV o drones) cerca del aeropuerto internacional de Tan Son Nhat, en Ciudad Ho Chi Minh, el 11 de agosto afectó directamente a 73 vuelos, muchos de los cuales tuvieron que realizar esperas en vuelo o desviarse a aeropuertos alternativos, informó la Corporación de Gestión del Tráfico Aéreo de Vietnam (VATM).

Según la VATM, los drones fueron detectados en dos ocasiones en las inmediaciones del aeropuerto durante más de dos horas, entre las 18:00 y las 20:00, lo que perturbó las operaciones aéreas. Ante esta situación, la corporación adoptó medidas simultáneas tanto en el aeropuerto como en la gestión de los flujos de tráfico aéreo, con el objetivo de garantizar la seguridad y reducir al mínimo las afectaciones a otros vuelos.

Tras recibir informes de las tripulaciones sobre el avistamiento de drones cerca del aeropuerto, la VATM restringió temporalmente los despegues y aterrizajes. Los vuelos de salida quedaron retenidos mientras se evaluaba la situación, mientras que las aeronaves en aproximación recibieron instrucciones para entrar en patrones de espera en zonas apropiadas.

La VATM también coordinó de forma proactiva los flujos de tráfico aéreo para regular el número de aeronaves en llegada y salida mientras la capacidad operativa del aeropuerto permanecía restringida. Asimismo, se puso en contacto con los centros de gestión del flujo de tráfico aéreo de Tailandia y China para informarles de la situación y solicitar que se respetaran los horarios calculados de despegue (CTOT) asignados a los vuelos internacionales con destino a Tan Son Nhat.

Según el Centro de Gestión del Flujo de Tráfico Aéreo, más de 50 vuelos tuvieron que realizar esperas en vuelo y, de ellos, 27 fueron desviados o aterrizaron en aeropuertos alternativos. Las medidas se aplicaron de acuerdo con los procedimientos aprobados de gestión del flujo de tráfico aéreo y en función de la capacidad operativa del aeropuerto en cada momento, garantizando que las aeronaves no se aproximaran cuando no se cumplían las condiciones de seguridad.

La respuesta coordinada en dos niveles - mediante operaciones directas en el aeropuerto y la gestión del flujo de tráfico aéreo - permitió a la VATM regular de forma proactiva el tráfico de aeronaves, reducir la presión sobre el aeropuerto y limitar el riesgo de que las interrupciones se extendieran a otras zonas, rutas aéreas y aeropuertos.

La VATM afirmó que continuará revisando y perfeccionando los procedimientos de respuesta ante la presencia de drones y reforzará la capacitación práctica de los controladores aéreos. Asimismo, fortalecerá las capacidades de detección y alerta temprana para hacer frente de manera proactiva a los nuevos riesgos que puedan afectar a la seguridad de la aviación./.

VNA
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