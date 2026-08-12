Destacan importantes contribuciones de Xaysomphone Phomvihane a vínculos entre Vietnam y Laos

Vientiane (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Xaysomphone Phomvihane, realizó importantes contribuciones a la defensa, preservación, consolidación y promoción de la relación especial entre Vietnam y Laos, afirmó el embajador vietnamita en Laos, Nguyen Minh Tam.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) tras la ceremonia conmemorativa del difunto líder laosiano, celebrada el 12 de agosto en Vientiane, Nguyen Minh Tam señaló que Xaysomphone Phomvihane heredó la tradición revolucionaria de su familia y siempre mantuvo un profundo afecto por Vietnam.



Concedió especial importancia a preservar, proteger y fortalecer la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre los dos Partidos, Estados y pueblos, contribuyendo a profundizar y hacer más sustantivos y eficaces los vínculos bilaterales en todos los ámbitos, en beneficio de los pueblos de ambos países y en favor de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo.



Xaysomphone Phomvihane prestó constante atención y realizó aportaciones concretas al fortalecimiento de la cooperación entre las Asambleas Nacionales de Vietnam y Laos, contribuyendo a que la cooperación parlamentaria se convirtiera en un importante canal para seguir consolidando y elevando la relación especial entre ambos países.



Junto con otros dirigentes del Partido y del Estado de Laos, orientó a la Asamblea Nacional y a sus comisiones para mantener el intercambio de delegaciones y reforzar el intercambio de información y experiencias con Vietnam en materia de reforma constitucional, elaboración de leyes, supervisión suprema y adopción de decisiones sobre asuntos nacionales de importancia.



Asimismo, concedió gran importancia a la cooperación en la formación y el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios de la Asamblea Nacional y de los Consejos Populares a nivel provincial, así como a la coordinación en la ejecución y supervisión de proyectos clave de cooperación entre Vietnam y Laos. Impulsó la diplomacia parlamentaria y el apoyo mutuo en los foros multilaterales, contribuyendo a traducir los acuerdos de alto nivel entre los dos Partidos y Estados en resultados concretos.



El embajador recordó con emoción que tuvo numerosas ocasiones de reunirse y trabajar con el máximo dirigente legislativo laosiano en diferentes cargos y responsabilidades. Lo que le dejó una impresión especialmente profunda, dijo, fue el afecto sincero, profundo y especial que el difunto líder profesaba a Vietnam.



Como han destacado dirigentes vietnamitas, Xaysomphone Phomvihane fue un camarada y amigo cercano del Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam, además de un símbolo ejemplar de la solidaridad especial, sólida e inquebrantable entre ambos Partidos, Estados y pueblos.



El embajador señaló que siempre percibió la cercanía, la confianza y el profundo aprecio de Xaysomphone Phomvihane por la relación especial entre Vietnam y Laos. Destacó que esos sentimientos no se limitaron a las palabras, sino que se reflejaron en su atención, respaldo y acciones concretas para fortalecer los vínculos entre ambos países y entre sus respectivas Asambleas Nacionales.



El diplomático expresó su convicción de que las valiosas contribuciones y los profundos sentimientos de Xaysomphone Phomvihane hacia Laos y hacia la relación especial entre Vietnam y Laos serán siempre apreciados y recordados por los pueblos de ambas naciones, y seguirán siendo preservados, protegidos, cultivados y promovidos por las generaciones actuales y futuras, garantizando así la perdurabilidad de esta relación especial./.

VNA