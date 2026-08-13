Política

Celebran ceremonia de bienvenida oficial para máximo dirigente vietnamita en Nueva Zelanda

El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, recibió una ceremonia oficial de bienvenida en Auckland durante su visita de Estado a Nueva Zelanda.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam (izquierda), y la gobernadora general de Nueva Zelanda, Dame Cindy Kiro, pasan revista a la guardia de honor durante la ceremonia oficial de bienvenida en Auckland, el 13 de agosto de 2026. (Foto: VNA)
El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam (izquierda), y la gobernadora general de Nueva Zelanda, Dame Cindy Kiro, pasan revista a la guardia de honor durante la ceremonia oficial de bienvenida en Auckland, el 13 de agosto de 2026. (Foto: VNA)

Auckland (VNA) – La gobernadora general de Nueva Zelanda, Dame Cindy Kiro, presidió hoy en Auckland una ceremonia oficial de bienvenida al secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de Vietnam, To Lam, con motivo de su visita de Estado del 12 al 14 de agosto al país oceánico.

La ceremonia se celebró de acuerdo con el protocolo reservado a los jefes de Estado extranjeros que visitan Nueva Zelanda e incluyó un tradicional acto de bienvenida maorí, seguido del saludo oficial.

Tras la ceremonia, el máximo dirigente vietnamita mantuvo conversaciones con la gobernadora general Dame Cindy Kiro y el primer ministro Christopher Luxon, asistió al intercambio de documentos de cooperación y participó en una rueda de prensa conjunta.

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La ceremonia tradicional de bienvenida maorí para el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la Repúbica, To Lam (Foto: VNA)

La visita de Estado se produce en un momento en que Vietnam avanza hacia una nueva etapa de desarrollo, centrada en la formación de recursos humanos de alta calidad, la agricultura de alto valor añadido y el crecimiento verde, ámbitos en los que Nueva Zelanda cuenta con amplia experiencia y reconocidas fortalezas y en los que la cooperación bilateral ya ha logrado resultados positivos. Al mismo tiempo, ambas partes disponen de un considerable potencial aún por aprovechar para ampliar su colaboración en el futuro próximo.

La visita tiene como objetivo profundizar y dar un nuevo impulso a las relaciones bilaterales. Se espera que ambas partes promuevan una cooperación más sustancial en ámbitos como la educación, la agricultura, el comercio y el desarrollo sostenible, transformando los compromisos políticos en beneficios, programas y proyectos concretos que contribuyan a los objetivos de desarrollo de cada país, así como a la paz, la estabilidad, el desarrollo sostenible y la resiliencia de la región./.

VNA
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