Vietnam y Australia refuerzan cooperación parlamentaria

Canberra (VNA)- Vietnam y Australia analizaron medidas para fortalecer la cooperación entre los órganos legislativos de ambos países, especialmente a través de los Grupos Parlamentarios de Amistad y los mecanismos de cooperación bilateral y multilateral.



Durante una reunión celebrada hoy en Canberra entre Nguyen Doan Anh, vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, y Sharon Claydon, vicepresidenta de la Cámara de Representantes de Australia y titular del Grupo Parlamentario de Amistad Australia-Vietnam, ambas partes valoraron altamente los avances de la Asociación Estratégica Integral bilateral.



En la cita, Doan Anh afirmó que la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Australia representa un hito importante que aporta un nuevo impulso al desarrollo de la Asociación Estratégica Integral de manera más profunda, sustancial y eficaz.



Informó que la Asamblea Nacional de Vietnam aprobó recientemente una resolución para establecer el Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam-Australia, integrado por 13 miembros y presidido por el vicepresidente del máximo órgano legislativo, Nguyen Hong Dien.



En tal sentido, propuso que los dos Grupos Parlamentarios de Amistad establezcan próximamente programas de conexión, intensifiquen los intercambios entre comisiones especializadas, diputadas, jóvenes parlamentarios y legisladores locales, y compartan experiencias en materia de perfeccionamiento legislativo y supervisión parlamentaria en nuevos ámbitos como la economía digital, la transición verde, las energías renovables y la respuesta al cambio climático.



Al enfatizar que Australia es actualmente el séptimo mayor socio comercial de Vietnam, mientras que el último ocupa el décimo lugar entre los socios comerciales del país oceánico, el funcionario sugirió aprovechar eficazmente el marco de la Asociación Estratégica Integral y los acuerdos de libre comercio, incluido el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), con el objetivo de elevar el comercio bilateral a 20 mil millones de dólares en 2026.



En ciencia, tecnología e innovación, valoró la creación del Centro de Tecnologías Estratégicas Vietnam-Australia en Hanoi, destinado a promover la cooperación en tecnologías 5G y 6G, inteligencia artificial y semiconductores. Asimismo, propuso fortalecer la conexión entre universidades, institutos de investigación y empresas de ambos países.



En cuanto a la cuestión del Mar del Este, Doan Anh propuso que ambas partes continúen coordinándose para promover y preservar la paz, la seguridad, la estabilidad y la libertad de navegación y sobrevuelo, así como para resolver las controversias por medios pacíficos, sobre la base del derecho internacional, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Por su parte, Sharon Claydon expresó su satisfacción por el creciente dinamismo de las relaciones bilaterales e informó que el Grupo Parlamentario de Amistad Australia-Vietnam cuenta actualmente con más de 60 miembros de distintos partidos políticos, lo que refleja el amplio interés del Parlamento australiano por el país asiático.



Tras valorar la cooperación comercial, educativa y los intercambios pueblo a pueblo, subrayó que el apoyo logístico de Australia al traslado de las fuerzas vietnamitas de mantenimiento de la paz a Sudán del Sur constituye una muestra concreta del creciente nivel de confianza política entre ambos países.



La anfitriona coincidió con las propuestas de la parte vietnamita y afirmó que el Parlamento australiano desea estrechar la coordinación con la Asamblea Nacional de Vietnam en la Unión Interparlamentaria (UIP) y otros foros multilaterales.



Asimismo, felicitó a Vietnam por asumir la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y destacó que ambos países comparten la visión de un mundo pacífico basado en el respeto al orden y al derecho internacional./.

VNA