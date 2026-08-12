Política

Parlamentarios de Vietnam y Estados Unidos promueven oportunidades de cooperación educativa

Vietnam y Estados Unidos buscan ampliar la cooperación en educación, formación profesional, tecnología, empleo e inversiones para fortalecer su Asociación Estratégica Integral.

Delegados participantes en la cita (Foto: VNA)
Delegados participantes en la cita (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Thanh, recibió hoy en Hanoi a una delegación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, encabezada por Tim Walberg, presidente de su Comité de Educación y Fuerza Laboral.

En la cita, Thi Thanh afirmó que Vietnam considera a Estados Unidos uno de sus principales socios estratégicos y desea profundizar la Asociación Estratégica Integral bilateral, basada en el respeto a la independencia, soberanía, integridad territorial e instituciones políticas de cada país. Celebró el apoyo de Estados Unidos para un Vietnam "fuerte, independiente, resiliente y próspero".

Agradeció el apoyo estadounidense en los sectores de educación y formación, y destacó que este renglón aún tiene un importante potencial de desarrollo. Instó a Tim Walberg y a los legisladores estadounidenses a apoyar y promover el modelo de cooperación entre instituciones de educación superior y empresas de ambas naciones, particularmente en áreas de gran necesidad en Vietnam, como semiconductores, inteligencia artificial (IA), tecnologías digitales, biotecnología y otras tecnologías estratégicas.

Además, abogó por una mayor participación empresarial en todas las etapas, desde la identificación de necesidades de capacitación y el desarrollo de programas hasta la provisión de expertos, la acogida de pasantes y la contratación.

Asimismo, exhortó a las principales universidades estadounidenses a establecer campus u ofrecer programas de capacitación en Vietnam.

Dijo, Vietnam está dispuesto a facilitar el establecimiento y la cooperación a largo plazo de universidades, instituciones educativas y empresas estadounidenses, en aras de convertir la cooperación en educación, capacitación, ciencia y tecnología, y el desarrollo de recursos humanos altamente calificados en un pilar fundamental de las relaciones bilaterales.

En cuanto al ámbito laboral, abogó por fortalecer la colaboración en formación profesional, desarrollo de habilidades y mejora de la productividad, así como por intensificar los vínculos entre las instituciones de formación profesional y las organizaciones especializadas de ambos países, particularmente en tecnologías avanzadas, semiconductores, IA y manufactura avanzada.

También expresó su deseo de intercambiar experiencias sobre la adaptación de los trabajadores a la transformación digital y la automatización, la mejora de las condiciones laborales y el fortalecimiento de la seguridad en el trabajo.

En el ámbito parlamentario, la anfitriona propuso fortalecer los intercambios de delegaciones, especialmente entre los líderes de ambos órganos legislativos, y promover la creación de un Grupo Parlamentario de Amistad Estados Unidos-Vietnam para fomentar un diálogo regular y sustantivo.

En el sector económico, comercial y de inversión, la subtitular hizo un llamado a mantener el impulso de la cooperación económica como prioridad y motor de las relaciones bilaterales. Expresó su esperanza de que los legisladores estadounidenses apoyen el eventual reconocimiento de Vietnam como economía de mercado por parte del gobierno de Washington y permitan que ambos países concluyan rápidamente las negociaciones sobre un acuerdo comercial recíproco.

Por su parte, Tim Walberg expresó su deseo de fortalecer los lazos y ampliar las oportunidades de cooperación, particularmente en educación y creación de empleo. Tras elogiar el notable progreso de Vietnam en educación, ciencia, tecnología e inteligencia artificial, enfatizó la importancia de la cooperación económica para el desarrollo de las relaciones bilaterales.

Se comprometió a promover activamente la cooperación en educación y formación, especialmente en la educación superior, y a servir de puente entre las empresas estadounidenses y las instituciones educativas vietnamitas, sobre la base de la equidad y los intereses mutuos./.

VNA
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