Singapur sigue siendo uno de los socios más importantes de Vietnam, afirma premier

Hanoi (VNA) – Singapur sigue siendo uno de los socios más importantes de Vietnam en la región, afirmó el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, al recibir hoy en esta capital al embajador singapurense en Hanoi, Rajpal Singh.



Tras destacar los resultados positivos de la cooperación entre Vietnam y Singapur en todos los ámbitos, especialmente desde que las relaciones bilaterales se elevaron al nivel de Asociación Estratégica Integral en marzo de 2025, el premier propuso mantener e intensificar las visitas y los intercambios de alto nivel, así como a todos los demás niveles.



Asimismo, sugirió mejorar la eficacia de los mecanismos de cooperación bilateral, incluida la reunión anual entre los dos primeros ministros y la Reunión Ministerial sobre Conectividad.



Al subrayar que la cooperación económica, comercial y de inversión sigue siendo un pilar fundamental y un motor clave de las relaciones bilaterales, el Primer Ministro Hung instó a Singapur a dar prioridad a la ampliación de la red de Parques Industriales Vietnam-Singapur (VSIP), con el objetivo de alcanzar los 30 parques en 2026.



También propuso que ambas partes trabajen activamente para lograr una pronta conexión práctica entre los sistemas VNeID de Vietnam y SingPass de Singapur, así como ampliar la cooperación en sectores emergentes prioritarios para Vietnam y en los que Singapur cuenta con fortalezas, como las energías limpias - incluida la exportación de electricidad generada a partir de energía eólica marina de Vietnam a Singapur-, el comercio de créditos de carbono, el gobierno digital, las ciudades inteligentes, los centros nacionales de datos, la ciencia y la tecnología y la formación de recursos humanos de alta calidad. Asimismo, abogó por fortalecer los intercambios culturales, educativos y entre los pueblos.



El jefe del Gobierno afirmó que Vietnam acoge con satisfacción y está dispuesto a crear condiciones favorables para que las empresas singapurenses inviertan y operen en el país.



Destacó la necesidad de que ambas partes sigan fortaleciendo la cooperación, la solidaridad y la centralidad de la ASEAN, e instó a Singapur a mantener su firme apoyo a la postura común de la ASEAN sobre el Mar del Este y promover las negociaciones para alcanzar un Código de Conducta (COC) eficaz y sustantivo en estas aguas, de conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Ambas partes deben coordinarse estrechamente para organizar con éxito el primer Diálogo Estratégico Vietnam-Singapur, así como los principales eventos previstos para 2027, año en que Singapur asumirá la presidencia de la ASEAN y Vietnam acogerá APEC. Asimismo, instó a redoblar esfuerzos para traducir en resultados concretos los compromisos y acuerdos de alto nivel alcanzados entre ambos países.



Panorama de la cita (Foto: VNA)

Por su parte, el embajador Singh expresó el honor que supone asumir su cargo en Vietnam y afirmó que desempeñará activamente su papel de puente para impulsar aún más las relaciones entre Vietnam y Singapur.



El diplomático subrayó que Singapur concede gran importancia a la cooperación con Vietnam y está dispuesto a apoyar al país en su nueva etapa de desarrollo, señalando que ambas naciones aún cuentan con un amplio potencial para fortalecer la colaboración.



Tras acoger con satisfacción las orientaciones del Primer Ministro vietnamita sobre la cooperación bilateral, Singh se comprometió a trabajar activamente para garantizar la aplicación efectiva del Plan de Acción 2025-2030, profundizar la Asociación Estratégica Integral y obtener resultados más tangibles, no solo en los ámbitos tradicionales, sino también en sectores emergentes como la conectividad tecnológica, el desarrollo de parques industriales VSIP de segunda generación con alto contenido científico y tecnológico, la interconexión en materia de energías limpias, el desarrollo urbano sostenible, los centros financieros internacionales y las ciudades inteligentes.



Manifestó que Singapur espera con interés la celebración del primer Diálogo Estratégico Singapur-Vietnam, que calificó como un paso importante para impulsar la cooperación entre el Partido Comunista de Vietnam y el Partido de Acción Popular de Singapur, así como entre ambos países.



Agradeció a Vietnam su apoyo a Singapur en materia de seguridad alimentaria y expresó el deseo de su país de incrementar las importaciones de productos agrícolas y acuáticos de calidad procedentes de Vietnam.



El diplomático destacó la importancia de fortalecer la conectividad empresarial y alentó a las empresas singapurenses a seguir invirtiendo y haciendo negocios en Vietnam. Se comprometió a promover la cooperación bilateral para reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro, coordinar estrechamente la materialización de los acuerdos de alto nivel en acciones concretas y fomentar los intercambios pueblo a pueblo, así como la cooperación en educación, ciencia, tecnología e innovación.



Asimismo, reafirmó el apoyo continuo de Singapur a Vietnam en la formación y el desarrollo de recursos humanos mediante programas de cooperación para la capacitación de funcionarios.



Singapur se comprometió a coordinar estrechamente con Vietnam durante su presidencia de la ASEAN y mientras Vietnam ejerza como anfitrión de APEC, así como en el marco de la ASEAN, al tiempo que promoverá la cooperación bilateral en cuestiones regionales e internacionales de interés común./.