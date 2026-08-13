Vietnam eleva las exigencias de su infraestructura industrial para atraer IED de mayor calidad

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El giro de Vietnam hacia una política de atracción de inversión extranjera directa (IED) centrada en la calidad, en lugar del volumen, está elevando las exigencias sobre la infraestructura industrial. En línea con la Resolución 10-NQ/TW del Buró Político, las empresas extranjeras buscan cada vez más ubicaciones estratégicas, instalaciones listas para operar, conexiones eficientes con las redes de producción y logística y estándares de desarrollo sostenible.



Esta tendencia se refleja en el proyecto del Parque Industrial Song Than 3, cuya construcción acaba de comenzar en Ciudad Ho Chi Minh. Promovido por la Compañía de Acciones del Grupo de Parques Industriales de Vietnam, el proyecto ocupa 21,9 hectáreas y contará con instalaciones productivas prefabricadas y almacenes industriales de uso mixto construidos conforme a los estándares LEED de edificación ecológica.



Una vez terminado, Song Than 3 aportará más de 130 mil metros cuadrados de superficie industrial de alta calidad. Su ubicación, en una zona que anteriormente pertenecía a Binh Duong y que constituye uno de los principales centros productivos y logísticos del país, busca facilitar la producción, la distribución de mercancías y la conexión de las empresas con las cadenas mundiales de suministro.



El director ejecutivo del grupo, Hardy Diec, señaló que la transformación de la política de atracción de IED está convirtiendo la infraestructura industrial en un factor cada vez más decisivo para la competitividad. Las empresas manufactureras, explicó, ya no evalúan únicamente el precio del alquiler, sino también la ubicación, la rapidez de puesta en funcionamiento, la flexibilidad, la sostenibilidad y la eficiencia a largo plazo.



El grupo prevé completar durante la segunda mitad de 2026 y comienzos de 2027 nuevos proyectos en las ciudades de Dong Nai y Hai Phong, que añadirán más de 300 mil metros cuadrados de superficie industrial de alta calidad.



Hacia un nuevo modelo de parques industriales

Tras la reorganización territorial, Ciudad Ho Chi Minh cuenta con 105 zonas francas y parques industriales planificados, con una superficie total superior a 50 mil hectáreas. La ciudad reúne ventajas en los ámbitos financiero, industrial, tecnológico, de innovación y portuario.



Ante esta nueva dimensión, las autoridades y empresas están impulsando una reestructuración del espacio industrial, con mayor énfasis en los parques industriales inteligentes y ecológicos y en la captación de cadenas de valor de alta tecnología.



La estrategia integra las fortalezas del antiguo centro financiero y de innovación de Ciudad Ho Chi Minh, la capacidad manufacturera de la antigua provincia de Binh Duong y el sistema portuario de aguas profundas de la antigua Ba Ria-Vung Tau.



La metrópolis busca así pasar de una estrategia basada en la captación tradicional de IED a otra orientada a proyectos con tecnologías fundamentales y alto valor añadido, acompañada de procesos de transformación digital y ecológica.



El subdirector del Departamento de Industria y Comercio de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Truong Thi, destacó que fortalecer la capacidad de las empresas vietnamitas para participar en las cadenas de suministro de las compañías con IED y en las cadenas mundiales de valor, al tiempo que se atrae capital extranjero de calidad, es clave para el desarrollo industrial sostenible.



En la misma línea, el presidente de HASI, Vo Son Dien, señaló que la expansión de las inversiones internacionales en electrónica, alta tecnología, semiconductores y producción ecológica ofrece nuevas oportunidades para las empresas vietnamitas y refuerza la posición del país en la reconfiguración de las cadenas mundiales de suministro.



La Resolución 10-NQ/TW sitúa el fortalecimiento de las cadenas de suministro nacionales en el centro de la nueva política de IED. Para 2030, Vietnam aspira a contar con unos 10 mil proveedores nacionales integrados en las cadenas de empresas con IED, entre 500 y mil proveedores vietnamitas de primer nivel y elevar al 45-50% el contenido nacional de las principales industrias./.