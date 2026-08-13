Comercio exterior de Vietnam crece 28,1%

Con el objetivo de generar nuevos motores de crecimiento para la próxima etapa de desarrollo del país, la Resolución 57-NQ/TW subraya la necesidad de desarrollar una infraestructura digital moderna, universalizar el acceso a Internet de alta calidad y construir centros de datos de gran escala que permitan conformar una plataforma nacional de datos. El desarrollo de la infraestructura digital ya no es un objetivo exclusivo del sector de la información y las comunicaciones, sino una condición indispensable para el funcionamiento de todo el ecosistema nacional de innovación.