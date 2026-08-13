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Comercio exterior de Vietnam crece 28,1%

En los primeros siete meses de 2026, el valor total de las exportaciones e importaciones de mercancías de Vietnam alcanzó los 659 mil 580 millones de dólares, un aumento interanual del 28,1%. Las exportaciones crecieron un 21,7% y las importaciones, un 34,8%. La balanza comercial registró un déficit de 20 mil 520 millones de dólares.

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