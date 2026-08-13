Vietnam Airlines Group operará más de tres mil vuelos durante el feriado del Día Nacional

Hanoi (VNA) - Vietnam Airlines Group, integrado por Vietnam Airlines, Pacific Airlines y VASCO, añadirá 60 mil plazas durante el feriado del Día Nacional, el 2 de septiembre, elevando a cerca de 725 mil el total disponible en su red y a más de tres mil 600 los vuelos programados, un 25% más que en el mismo período de 2025.



El aumento de capacidad se concentrará principalmente en las rutas entre Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh y en destinos con elevada demanda, como Da Nang, Cam Ranh, Hue, Da Lat y Phu Quoc.



El grupo prevé que la demanda de viajes aéreos nacionales siga creciendo después de la temporada de verano, ya que el feriado del 2 de septiembre será el último período largo de descanso del año. La tendencia a realizar viajes cortos y combinar las vacaciones con visitas familiares ha impulsado las reservas en varias rutas desde principios de agosto.



Además del refuerzo durante el feriado, Vietnam Airlines ajustará su plan de operaciones según la evolución de la demanda nacional e internacional. Desde el 16 de agosto, adelantará la puesta en servicio de la ruta Ciudad Ho Chi Minh-Colombo, ante el aumento de los viajes entre Vietnam y Sri Lanka.



En el mercado doméstico, VASCO, filial de Vietnam Airlines Group, retomará el 19 de agosto la ruta Can Tho-Da Lat, tras la reapertura del aeropuerto internacional de Lien Khuong, en la provincia de Lam Dong. La conexión será operada con aviones ATR 72, con un vuelo de ida y vuelta diario.



Ante los elevados costes operativos del sector, especialmente los del combustible de aviación, Vietnam Airlines reorganizará su flota y sus recursos para aumentar las frecuencias en varias rutas estratégicas y responder a la demanda de pasajeros.



Paralelamente, la aerolínea mantiene su programa promocional de otoño, con descuentos de hasta el 25% para grupos en rutas nacionales. En las conexiones internacionales, ofrece billetes de ida y vuelta desde 4,95 millones de dongs (190 dólares), incluidos impuestos y tasas, para determinados destinos del noreste y el Sudeste Asiático, Asia meridional, Europa, Estados Unidos y Australia, según las condiciones de cada promoción.



Para facilitar los viajes durante el período de mayor demanda, Vietnam Airlines recomienda a los pasajeros realizar con antelación los trámites de facturación a través de su página web, aplicación móvil o los quioscos de autofacturación disponibles en los aeropuertos. Asimismo, pueden utilizar la función de facturación y autenticación electrónica mediante reconocimiento biométrico de VNeID para agilizar los controles de seguridad y el embarque.



La información sobre horarios, promociones y servicios está disponible en los canales oficiales de Vietnam Airlines, incluidos su página web, aplicación móvil, Zalo, Facebook, oficinas de venta, agentes autorizados y centro de atención al cliente./.

VNA