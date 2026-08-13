Parlamento vietnamita debate reformas para facilitar negocios tecnológicos

Hanoi (VNA)- La Asamblea Nacional de Vietnam debatirá hoy en el pleno el proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de las leyes de Radiofrecuencias, de Telecomunicaciones, de Transacciones Electrónicas y de Transferencia de Tecnología, en el marco de la primera reunión extraordinaria de la XVI Legislatura.



El proyecto se centra en tres grandes grupos de contenidos: continuar impulsando la reforma de los trámites administrativos y reducir los requisitos aplicables a los sectores de inversión y negocios condicionados; profundizar la descentralización y delegación de competencias en la gestión estatal, y perfeccionar el marco jurídico para aprovechar eficazmente la infraestructura de telecomunicaciones al servicio de la defensa y la seguridad nacionales.



En materia de reforma administrativa y reducción de requisitos para los sectores de inversión y negocios condicionados, el borrador elimina de la Ley de Radiofrecuencias aquellos requisitos para la concesión de licencias que ya no son necesarias o que están reguladas en otras disposiciones legales.



Esta modificación no supone reducir la eficacia de la gestión estatal, sino pasar del control previo al posterior mediante inspecciones, supervisión y sanciones por infracciones en materia de frecuencias de radio, apoyadas en la explotación de bases de datos sobre licencias, certificaciones de conformidad y registros de radiooperadores.



En cuanto a la Ley de Telecomunicaciones, el proyecto deroga y simplifica determinados requisitos para la concesión de licencias, con el objetivo de facilitar las actividades empresariales y, al mismo tiempo, mantener mecanismos de inspección y supervisión.



Asimismo, elimina las condiciones operativas aplicables a los servicios de registro y mantenimiento de nombres de dominio, que dejarían de figurar entre los sectores de inversión y negocios condicionados para pasar a un mecanismo de gestión posterior, favoreciendo así la inversión y el desarrollo empresarial.



Respecto a la Ley de Transacciones Electrónicas, se propone erradicar el trámite administrativo para modificar el contenido de las licencias, en consonancia con una tendencia de gestión basada en el uso de datos en lugar de documentos físicos. También se suprimiría el procedimiento de prórroga de las licencias para la prestación de servicios de confianza, reduciendo los costes de cumplimiento normativo y facilitando las actividades de las empresas.



En materia de descentralización y delegación de competencias, la modificación de la Ley de Transferencia de Tecnología contempla encomendar al Ministerio de Ciencia y Tecnología la elaboración, aprobación y promulgación de programas y políticas relacionados con la importación de tecnología, el desarrollo del mercado científico y tecnológico y la promoción de las actividades de transferencia, aplicación e innovación tecnológica.



Esta medida busca aumentar la proactividad del organismo competente, acortar los tiempos de tramitación y garantizar la coherencia con la legislación sobre ciencia, tecnología e innovación y otras normas relacionadas.



Al término de la sesión matutina, la Asamblea Nacional evaluará la propuesta de ratificación del acuerdo relacionado con el proyecto de la planta de energía nuclear de Ninh Thuan.



Desde la tarde hasta el 18 de agosto, el Parlamento tomará una pausa para que sus comisiones, el Gobierno y los organismos competentes puedan incorporar las opiniones formuladas, revisar y perfeccionar los proyectos de leyes y resoluciones./.

VNA