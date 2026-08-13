Vietnam y Reino Unido amplían cooperación en tecnología, finanzas y logística

Hanoi (VNA) - La Conferencia de alto nivel Vietnam-Reino Unido 2026 se celebró hoy en Hanoi con el objetivo de impulsar la cooperación bilateral en sectores con un alto potencial como nuevos motores de crecimiento, entre ellos la inteligencia artificial (IA), las tecnologías financieras (fintech), los criptoactivos, los mercados de derivados de materias primas y la logística.



Durante el evento, el embajador británico en Vietnam, Iain Frew, destacó la importancia de reforzar la cooperación bilateral, especialmente después de que las relaciones entre Vietnam y el Reino Unido fueran elevadas al nivel de Asociación Estratégica Integral.



Subrayó que la tecnología, las finanzas, la innovación y la transformación digital abren nuevas oportunidades de colaboración y permiten a las empresas de ambos países establecer contactos, intercambiar experiencias y explorar posibilidades de inversión y negocios.



La viceministra de Industria y Comercio, Phan Thi Thang, afirmó que los vínculos comerciales y de inversión entre ambos países continúan creciendo. El intercambio comercial bilateral alcanzó un récord de casi 9.400 millones de dólares en 2025 y rozó los 6.000 millones de dólares en los primeros siete meses de 2026, un aumento interanual del 14,5%.



A finales de 2025, el Reino Unido mantenía 623 proyectos de inversión en Vietnam, con un capital registrado total cercano a los 4.700 millones de dólares, concentrados principalmente en los sectores de las finanzas, la industria, la energía, la tecnología y la logística.



Según Phan Thi Thang, el Tratado de Libre Comercio entre el Reino Unido y Vietnam (UKVFTA) y la adhesión británica al CPTPP han ampliado el acceso a los mercados, fortalecido las cadenas de suministro y creado condiciones favorables para que las empresas de ambos países desarrollen inversiones a largo plazo.



Asimismo, señaló que la elevación de las relaciones bilaterales a una Asociación Estratégica Integral ofrece un marco más amplio para profundizar la cooperación en comercio, inversión, finanzas, ciencia y tecnología, transición verde y transformación digital.



Desde la perspectiva de la cooperación financiera, la viceministra indicó que Vietnam está entrando en una nueva etapa de desarrollo que exige renovar su modelo de crecimiento, elevar la productividad y movilizar con mayor eficacia los recursos nacionales e internacionales.



En este contexto, el establecimiento de centros financieros internacionales en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang constituye una prioridad estratégica para desarrollar un ecosistema financiero moderno, transparente y competitivo, alineado con los estándares internacionales y orientado al servicio de la economía real.



Vietnam valora la experiencia del Reino Unido en legislación, gobernanza, supervisión basada en riesgos, entornos de prueba regulatorios (sandboxes) y protección de los inversores. Durante la Conferencia sobre Centros Financieros Internacionales, celebrada en Hanoi en marzo, el Reino Unido compartió su experiencia en los mercados de derivados de materias primas, sentando las bases para ampliar la cooperación técnica y desarrollar productos específicos.



Phan Thi Thang afirmó que Vietnam aspira a desarrollar un mercado de negociación y derivados de materias primas transparente, seguro y profesional, estrechamente vinculado a la economía real y a las necesidades de gestión de riesgos de productores y empresas exportadoras e importadoras.



Estos instrumentos podrían ayudar a las empresas de sectores como el café, el caucho, los metales, la energía, los piensos, los textiles y el transporte a gestionar mejor los riesgos derivados de las fluctuaciones de precios y del mercado.



La logística constituye otra área con amplio potencial de cooperación. Vietnam avanza en el desarrollo de un sistema logístico integrado, moderno, verde y digital, mientras que el Reino Unido posee fortalezas en financiación comercial, seguros marítimos, tecnología portuaria y gestión de cadenas de suministro.



Phan Thi Thang propuso intensificar el diálogo entre organismos reguladores, instituciones financieras y empresas sobre los marcos normativos aplicables a las fintech, la inteligencia artificial, los datos y la ciberseguridad, así como promover una cooperación más estrecha en finanzas verdes, financiación comercial y logística, seguros y gestión de riesgos en las cadenas de suministro.



Además de los debates, la conferencia incluyó presentaciones de empresas británicas del sector fintech y actividades de conexión empresarial, con el propósito de convertir el diálogo en asociaciones concretas y nuevas oportunidades de inversión./.

VNA