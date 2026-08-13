Economía

Ciudad de Da Nang endurece control de su flota para combatir pesca IUU

Da Nang intensifica el control de su flota pesquera y el uso de VMS para combatir la pesca IUU y contribuir al retiro de la tarjeta amarilla de la Comisión Europea.

Un grupo de trabajo del Comando de la Región 2 de la Guardia Costera inspecciona las licencias de pesca y los sistemas de monitoreo de embarcaciones. (Fuente: VNA)
Un grupo de trabajo del Comando de la Región 2 de la Guardia Costera inspecciona las licencias de pesca y los sistemas de monitoreo de embarcaciones. (Fuente: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA) - La ciudad central de Da Nang ha intensificado el control de su flota pesquera para prevenir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), como parte de los esfuerzos de Vietnam para retirar la “tarjeta amarilla” de la Comisión Europea (CE).

Estas medidas se combinan con las labores de vigilancia y protección de la soberanía marítima, lucha contra el contrabando y búsqueda y rescate.

Los propios pescadores están reforzando el cumplimiento de las normas antes de cada salida al mar. Huynh Van Hung, propietario y capitán de la embarcación QNa-92378 TS, ha realizado tres campañas de larga duración en 2026. En la tercera, su embarcación capturó 18 toneladas de calamar, con un precio de unos 165 mil dongs por kilo, lo que permitió a sus 26 tripulantes alcanzar un ingreso medio de 25 millones de dongs (casi 960 dólares) al mes.

En una situación similar, el QNa-91078 TS, de 900 CV y propiedad de Nguyen Cong Phung, cuenta con 20 tripulantes que perciben en promedio más de 20 millones de dongs (unos 766 dólares) mensuales. Antes de zarpar, la embarcación debe completar los trámites relativos al registro del buque y la tripulación y a la actividad pesquera. Al regresar a puerto, toda la captura debe ser declarada y sometida a los procedimientos de certificación de origen.

Da Nang cuenta con más de cuatro mil buques pesqueros, de los cuales más de mil 200 están preparados para faenar durante largos períodos en alta mar. Las embarcaciones de 21 metros de eslora o más son sometidas a controles para garantizar el cumplimiento de la legislación pesquera, con lo que la ciudad ha eliminado básicamente los llamados buques de “tres sin”: sin registro, sin licencia de pesca y sin inspección técnica.

Las autoridades fronterizas controlan el 100% de los barcos que salen y entran en puerto y no autorizan las operaciones de aquellos que carecen de documentación o no cuentan con el sistema de monitoreo exigido. Al mismo tiempo, se han reforzado las patrullas y las sanciones, así como las medidas preventivas para impedir que barcos vietnamitas incurran en pesca ilegal en aguas extranjeras.

Según las autoridades, todos los buques pesqueros de Da Nang ya están registrados, inspeccionados y marcados, cuentan con dispositivos de monitoreo y tienen sus datos actualizados en la base nacional VNFishbase.

En las aguas del centro de Vietnam, la Guardia Costera mantiene una vigilancia permanente, con especial atención a los buques que operan en zonas marítimas próximas a aguas extranjeras. El objetivo es impedir que barcos vietnamitas crucen las fronteras marítimas para pescar o comercializar productos pesqueros ilegalmente.

Las fuerzas competentes también intensifican la divulgación de la legislación pesquera y utilizan el sistema VMS para seguir los movimientos de miles de embarcaciones, al tiempo que comparten información con las autoridades locales y otras fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley.

Estas medidas forman parte de una estrategia integral que vincula la lucha contra la pesca IUU con la protección de la soberanía marítima, la lucha contra el contrabando, el comercio ilegal y el narcotráfico, así como las operaciones de búsqueda y rescate, con el objetivo de detectar y prevenir las infracciones desde una etapa temprana./.

VNA
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Lucha contra pesca ilegal

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